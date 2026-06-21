Kroger regalará 100,000 helados de marca propia para celebrar el solsticio de verano

Con la llegada del solsticio de verano este domingo 21 de junio, la cadena minorista Kroger anunció que regalará unos 100,000 helados a sus clientes de su propia marca, los cuales sorprenderán tanto con sus clásicos sabores como con otras presentaciones de edición limitada.

Al respecto, Ann Reed, vicepresidenta del grupo de marcas de Kroger, comentó en un comunicado que “el verano se trata de reunir a la gente para crear recuerdos que duren toda la vida, y estamos encantados de capturar esa diversión y nostalgia a través de nuestra nueva colección de helados totalmente estadounidenses”, dijo.

Cada año, la compañía supera su marca; en el 2024 regaló unos 45,000 helados y en 2025 fueron 92,000. “Nos ha encantado ver a los clientes volver año tras año por sus pintas gratis y ahora, vamos a lo grande: regalaremos 100,000 pintas”, agregó Reed.

Entre los sabores que los clientes podrán encontrar están los clásicos Kroger Cookies ‘N Cream o el helado Kroger Rocky Road y otros nuevos que son inspirados en las tradiciones y los gustos que definen el verano estadounidense, señala el comunicado.

Los clientes que no desean perderse esta oferta pueden descargar su cupón digital de un solo uso por tiempo limitado en FreeKrogerIceCream.com y luego se podrán dirigir a cualquier establecimiento de Kroger y retirar su helado.

También el minorista tendrá la promoción hasta este 3 de julio de un descuento de un dólar por la compra de dos pintas de helado de la marca Kroger. Otras tiendas disponibles donde se podrá aprovechar la oferta son Ralphs, Fred Meyer y Smith’s Food and Drug.

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