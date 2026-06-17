Retiran del mercado paquetes de macarrones con queso vendidos en Aldi por ingrediente no declarado

Esta semana, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció el retiro voluntario de al menos 500,000 paquetes de macarrones con queso, los cuales fueron vendidos en el minorista Aldi debido a un ingrediente no declarado en el empaque que puede llegar a ser perjudicial para la salud de algunos consumidores.

De acuerdo con la entidad sanitaria, el alimento afectado por el retiro del mercado es de la marca Park St. Deli que, según el fabricante BEF Foods Inc., puede contener lecitina de soja, un ingrediente derivado de la soja que, al ser consumido por personas intolerantes o alérgicas, pone en riesgo su salud.

El informe de la FDA detalla que el producto fue vendido en cajas de nueve paquetes de 20 onzas, con los códigos desde SUL4839705 hasta SUL4887699, y especifica que las tinas de plástico de los macarrones se vendían dentro de fundas de cartón.

Debido a las consecuencias que el consumo de este alimento puede causar, la entidad clasificó el retiro como Clase II debido a los efectos temporales o médicos en los pacientes intolerantes a la soja.

Según el Centro Médico de la Universidad de Rochester, la lecitina es usada comúnmente en la industria alimentaria para emulsionar otros ingredientes como aceite y agua para aderezos de ensaladas. Esta sustancia puede encontrarse en la soja, germen de trigo, maní, hígado o huevo; también puede estar presente en algunos suplementos.

Finalmente, la FDA recomienda a los consumidores alérgicos o intolerantes a la soja desechar el alimento o devolverlo al minorista donde lo compró para su respectivo reembolso.

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