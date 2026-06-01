Retiran del mercado pan de queso congelado vendido en Costco por posible contaminación con salmonela

Esta semana, la cadena de supermercados Costco anunció a sus clientes sobre el retiro del mercado del pan de cinco quesos de Motor City Pizza Co. debido a un alto riesgo de contaminación con salmonela.

La cadena minorista también informó del retiro a los socios que adquirieron el producto entre el 6 de febrero y el 29 de mayo, recomendando a los consumidores no ingerir el alimento, desecharlo o devolverlo a la tienda para su respectivo reembolso.

El producto retirado del mercado proviene del fabricante Champion Foods LLC quien notificó que uno de sus proveedores externos alertó sobre la posible contaminación por salmonela en la lecha en polvo, principal ingrediente para la preparación de los panes.

Aunque la compañía afirmó que el ingrediente contaminado fue examinado y dio negativo a la contaminación con salmonela, Champion Foods decidió retirar los panes de queso por precaución buscando garantizar principalmente la seguridad de los consumidores.

Los productos retirados en la versión individual son los del código UPC 8 70375 00511 1 con fechas de vencimiento del 4 de febrero de 2027 hasta el 21 de abril de 2027, y los de la versión de dos unidades tienen el código UPC 8 70375 00509 8 con fecha de caducidad entre el 3 de febrero de 2027 al 25 de marzo de 2027.

Hasta los momentos, no se han reportado personas intoxicadas por el consumo de este alimento; sin embargo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) advierte sobre el consumo de productos contaminados con salmonela, los cuales pueden llegar a causar infecciones graves en niños, embarazadas, adultos mayores o personas con sistema inmune debilitado.

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