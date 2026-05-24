FDA anuncia el retiro de mezcla para panqueques por ingrediente no declarado en el empaque

Esta semana, a través de un comunicado, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) anunció a los consumidores estadounidenses sobre el retiro de la mezcla para panqueques y waffles de camote Birch Benders por un ingrediente no declarado en el empaque.

De acuerdo con la entidad sanitaria, el producto pertenece al fabricante Hometown Food Company, quien admitió que la mezcla contenía huevo, un alimento que no fue agregado a la lista de los ingredientes y que podría causar alergias o reacciones gravemente mortales en las personas altamente intolerantes.

Según el fabricante, el retiro solo afecta al lote de Mezcla para panqueques y waffles de camote Birch Benders de 12 oz, el cual tiene como código del artículo de la caja “8 1000156076 5”, código UPC del artículo “8 1000156076 8”; código de lote “5 265”, y fecha de caducidad del 24 de marzo de 2027.

Según el informe de la FDA publicado en su página web, este producto fue vendido en todos los supermercados y tiendas de alimentos naturales del país. Por lo que recomienda a los consumidores desechar el alimento o devolverlo al minorista donde lo compró para su respectivo reembolso.

Los consumidores que deseen más información pueden comunicarse de lunes a viernes a Hometown Food Company al 855-206-9517 entre las 8 am y las 5 pm ET.

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