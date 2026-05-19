FDA anuncia el retiro del mercado de picatostes vendidos en Kroger por posible contaminación con salmonela

Esta semana, a través de su página web, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) alertó a los consumidores estadounidenses sobre el retiro de los picatostes de ajo y queso estilo casero de la marca Sugar Foods LLC y vendidos en Kroger debido a una posible contaminación con salmonela.

De acuerdo con la entidad sanitaria, después de una investigación se determinó que el producto retirado tiene relación con la leche en polvo contaminada proveniente del distribuidor externo California Dairies Inc.

El pasado 30 de abril, el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos también alertó sobre la contaminación de la leche en polvo del mismo fabricante.

Sin embargo, los picatostes no fueron los únicos afectados por la contaminación; otros alimentos relacionados con la leche en polvo, como las pizzas congeladas vendidas en Aldi, el condimento ranchero con parmesano de la reconocida marca Blackstone Products y patatas fritas de las marcas Zapp’s y Dirty, entre otros.

Al respecto, la FDA indicó en el comunicado que “por precaución, y debido a que esta leche en polvo se utilizó en un condimento suministrado a Sugar Foods, la empresa está iniciando esta retirada del mercado. Sugar Foods retira este producto basándose en la solicitud de retirada del proveedor de ingredientes”, destacó.

Según el fabricante, los picatostes se vendieron en 17 estados de EE.UU. y se distribuyeron entre el 7 de marzo y el 7 de abril, en envases de 5 onzas bajo el código UPC 0 11110 81353 4.

Finalmente, la agencia sugirió a los consumidores desechar el producto o devolverlo al minorista donde lo adquirió para su respectivo reembolso.

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