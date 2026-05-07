FDA anuncia el retiro de cajas de leche con chocolate debido a un problema en el envase
El fabricante Horizon Organic informó que ya se están tomando las medidas preventivas para evitar este inconveniente en sus otros productos
Esta semana, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) alertó a los consumidores sobre el retiro del mercado de cajas de leche con chocolate de la marca Horizon Organic debido a un problema en el envasado.
De acuerdo con la entidad sanitaria, el retiro afecta a más de 63,000 envases en al menos cuatro estados del país (Arizona, California, Nevada y Oregón), en donde fueron distribuidos en las presentaciones de paquetes de 6 unidades de 8 onzas con el UPC: 742365004322, número de lote 136518 y fechas de consumo preferente del 14 y 15 de agosto de 2026.
Según el comunicado del fabricante, se generó un problema en el sellado del envase, lo que podría provocar que las cajas tuvieran fugas, se hincharan o estropearan, afectando la calidad del producto. “Se han implementado medidas correctivas y preventivas para evitar que esto vuelva a ocurrir”, afirmó Horizon Organic.
Por su parte, la FDA calificó el retiro de este producto como Clase II, ya que “el uso o la exposición a un producto defectuoso puede causar consecuencias adversas para la salud temporales o médicamente reversibles”, afirmó por lo que recomienda desechar la bebida o devolverla al minorista donde la adquirió para su respectivo reembolso.
Finalmente, Horizon informó a los consumidores afectados que puede comunicarse con la compañía al 1-888-494-3020 y con su comprobante de compra verificar si tienen derecho a un reembolso.
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