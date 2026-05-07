FDA anuncia el retiro de cajas de leche con chocolate debido a un problema en el envase

Esta semana, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) alertó a los consumidores sobre el retiro del mercado de cajas de leche con chocolate de la marca Horizon Organic debido a un problema en el envasado.

De acuerdo con la entidad sanitaria, el retiro afecta a más de 63,000 envases en al menos cuatro estados del país (Arizona, California, Nevada y Oregón), en donde fueron distribuidos en las presentaciones de paquetes de 6 unidades de 8 onzas con el UPC: 742365004322, número de lote 136518 y fechas de consumo preferente del 14 y 15 de agosto de 2026.

Según el comunicado del fabricante, se generó un problema en el sellado del envase, lo que podría provocar que las cajas tuvieran fugas, se hincharan o estropearan, afectando la calidad del producto. “Se han implementado medidas correctivas y preventivas para evitar que esto vuelva a ocurrir”, afirmó Horizon Organic.

Por su parte, la FDA calificó el retiro de este producto como Clase II, ya que “el uso o la exposición a un producto defectuoso puede causar consecuencias adversas para la salud temporales o médicamente reversibles”, afirmó por lo que recomienda desechar la bebida o devolverla al minorista donde la adquirió para su respectivo reembolso.

Finalmente, Horizon informó a los consumidores afectados que puede comunicarse con la compañía al 1-888-494-3020 y con su comprobante de compra verificar si tienen derecho a un reembolso.

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