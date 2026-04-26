Retiran del mercado mancuernas vendidas en Walmart por riesgo a lesiones

Esta semana, la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de EE. UU. (CSPC anunció a través de un comunicado a los consumidores sobre el retiro de al menos unas 50,000 unidades de sus mancuernas ajustables FitRx SmartBell Quick-Select de 5 a 52,5 libras debido a un defecto.

El anuncio del retiro inició el pasado 23 de abril, ya que, de acuerdo con el fabricante de productos electrónicos Tzumi Electronics, con sede principal en Nueva York, se han generado hasta el momento 115 reportes en los que indicaban que los discos de peso del equipo deportivo se desprendían durante su uso, lo que podría causar lesiones en los usuarios. De estos casos, al menos unos seis indicaron sufrir fracturas, laceraciones, contusiones y moretones.

La CSPC detalló en su informe cuáles son los productos afectados por el retiro, con sus respectivos números de serie: las mancuernas ajustables FitRx SmartBell Quick-Select, con números de serie KK23288361 a KK23388361 y KK207608361 a KK21347836.

El artículo se vendió en varios estados del país a través de la cadena minorista Walmart entre enero de 2024 y noviembre de 2024 por un precio de aproximadamente $100, con los diseños de color negro y detalles rojos, además de peso ajustable entre los 2,3 kg y 23,8 kg.

Tanto la CSPC como el fabricante recomiendan suspender el uso de estas mancuernas de inmediato y dirigirse a la cadena minorista donde lo adquirió para su respectivo reembolso, o también podría recibir el repuesto de forma gratuita comunicándose con el Servicio al Cliente de Tzumi al 866-363-2237, de lunes a viernes, de 9 a. m. a 5 p. m. (hora del este), o por correo electrónico a smartbellrecall@tzumi.com.

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