FDA anuncia el retiro del mercado de té verde matcha debido a una posible contaminación por salmonela

Según el fabricante SKS Copack el ingrediente contaminado en sus productos proviene del distribuidor California Dairies, Inc.

FDA anuncia el retiro del mercado de té verde matcha debido a una posible contaminación por salmonela

Entre las marcas afectadas por el retiro también se encuentran Royal Gold, Boba Time, Fanale y Denda. Crédito: Shutterstock

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Por  Arlenys Tabare

Esta semana, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) anunció el retiro del mercado del té verde matcha de la marca Angel Specialty y otros productos debido a una posible contaminación por salmonela.

De acuerdo con la entidad sanitaria, el fabricante SKS Copack advirtió que en varios de sus productos para bebidas y postres uno de sus ingredientes provenientes de su distribuidor externo California Dairies, Inc. estaba contaminado. Entre las marcas afectadas también se encuentran Royal Gold, Boba Time, Fanale y Denda.

En el anuncio de la FDA se detallaron cuáles son los productos que están siendo retirados del mercado junto a sus fechas de vencimiento y códigos de lote, los cuales fueron distribuidos en al menos 25 estados del país, entre los que se encuentra California, en minoristas, cafeterías y restaurantes:

  • Té verde matcha Angel Specialty Products 4/3# con códigos de lote 20260224 y 20260424 y fechas de caducidad 25 de agosto de 2027 y 23 de octubre de 2027.
  • Té con leche Angel Specialty Products 15/3# con código de lote 20260224 y fecha de caducidad 25 de agosto de 2027.
  • Taro Angel Specialty Products 4/3# con código de lote 20260224 y fecha de caducidad 25 de agosto de 2027.
  • Chocolate blanco Angel Specialty Products 4/3# con código de lote 20260327 y fecha de caducidad 25 de septiembre de 2027.
  • Coco Angel Specialty Products 4/3# con código de lote 20260415 y fecha de caducidad 14 de octubre de 2027.
  • Horchata Angel Specialty Products 4/3# con códigos de lote 20260414 y 20260424 y fechas de caducidad 13 de octubre de 2027 y 23 de octubre de 2027.
  • Helado suave de fresa Angel Specialty Products, paquete de 10 unidades (2 lb), código de lote 20260414 y fecha de caducidad 13 de octubre de 2027.
  • Latte de caramelo Angel Specialty Products 4/3# con código de lote 20260414 y fecha de caducidad 13 de octubre de 2027.
  • Royal Gold French Vanilla Capp 6/2# con código de lote 20260416 y fecha de caducidad 15 de octubre de 2027.
  • Royal Gold Dutch Mocha Capp 6/2# con código de lote 20260303 y fecha de caducidad 1 de septiembre de 2027.
  • Yogur italiano en polvo Boba Time 5/3.5 lb con código de lote 20260216 y fecha de caducidad 17 de agosto de 2027.
  • Boba Time Coco en polvo 5/3.5# con código de lote 20260428 y fecha de caducidad 27 de octubre de 2027.
  • Boba Time Pistacho en Polvo 5/3.5# con código de lote 20260219 y fecha de caducidad 20 de agosto de 2027.
  • Fanale Ube-Taro 10/2# con código de lote 20260223 y fecha de caducidad 24 de agosto de 2027.
  • Mezcla para helado de leche Denda, 12 unidades/1 kg, con código de lote 20260403 y fecha de caducidad 2 de octubre de 2027.

La FDA advierte a los consumidores que la ingesta de alimentos contaminados con salmonela puede ser perjudicial para la salud, por lo que aconseja a los clientes que compraron estos productos desecharlos o devolverlos a las tiendas donde los compraron para su respectivo reembolso.

El fabricante indicó a los consumidores que ante preguntas sobre el retiro pueden comunicarse con SKS Copack al (562) 404-8158 entre las 8 am y las 4 pm PT de lunes a viernes.

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