FDA anuncia el retiro del mercado de té verde matcha debido a una posible contaminación por salmonela

Esta semana, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) anunció el retiro del mercado del té verde matcha de la marca Angel Specialty y otros productos debido a una posible contaminación por salmonela.

De acuerdo con la entidad sanitaria, el fabricante SKS Copack advirtió que en varios de sus productos para bebidas y postres uno de sus ingredientes provenientes de su distribuidor externo California Dairies, Inc. estaba contaminado. Entre las marcas afectadas también se encuentran Royal Gold, Boba Time, Fanale y Denda.

En el anuncio de la FDA se detallaron cuáles son los productos que están siendo retirados del mercado junto a sus fechas de vencimiento y códigos de lote, los cuales fueron distribuidos en al menos 25 estados del país, entre los que se encuentra California, en minoristas, cafeterías y restaurantes:

Té verde matcha Angel Specialty Products 4/3# con códigos de lote 20260224 y 20260424 y fechas de caducidad 25 de agosto de 2027 y 23 de octubre de 2027.

Té con leche Angel Specialty Products 15/3# con código de lote 20260224 y fecha de caducidad 25 de agosto de 2027.

Taro Angel Specialty Products 4/3# con código de lote 20260224 y fecha de caducidad 25 de agosto de 2027.

Chocolate blanco Angel Specialty Products 4/3# con código de lote 20260327 y fecha de caducidad 25 de septiembre de 2027.

Coco Angel Specialty Products 4/3# con código de lote 20260415 y fecha de caducidad 14 de octubre de 2027.

Horchata Angel Specialty Products 4/3# con códigos de lote 20260414 y 20260424 y fechas de caducidad 13 de octubre de 2027 y 23 de octubre de 2027.

Helado suave de fresa Angel Specialty Products, paquete de 10 unidades (2 lb), código de lote 20260414 y fecha de caducidad 13 de octubre de 2027.

Latte de caramelo Angel Specialty Products 4/3# con código de lote 20260414 y fecha de caducidad 13 de octubre de 2027.

Royal Gold French Vanilla Capp 6/2# con código de lote 20260416 y fecha de caducidad 15 de octubre de 2027.

Royal Gold Dutch Mocha Capp 6/2# con código de lote 20260303 y fecha de caducidad 1 de septiembre de 2027.

Yogur italiano en polvo Boba Time 5/3.5 lb con código de lote 20260216 y fecha de caducidad 17 de agosto de 2027.

Boba Time Coco en polvo 5/3.5# con código de lote 20260428 y fecha de caducidad 27 de octubre de 2027.

Boba Time Pistacho en Polvo 5/3.5# con código de lote 20260219 y fecha de caducidad 20 de agosto de 2027.

Fanale Ube-Taro 10/2# con código de lote 20260223 y fecha de caducidad 24 de agosto de 2027.

Mezcla para helado de leche Denda, 12 unidades/1 kg, con código de lote 20260403 y fecha de caducidad 2 de octubre de 2027.

La FDA advierte a los consumidores que la ingesta de alimentos contaminados con salmonela puede ser perjudicial para la salud, por lo que aconseja a los clientes que compraron estos productos desecharlos o devolverlos a las tiendas donde los compraron para su respectivo reembolso.

El fabricante indicó a los consumidores que ante preguntas sobre el retiro pueden comunicarse con SKS Copack al (562) 404-8158 entre las 8 am y las 4 pm PT de lunes a viernes.

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