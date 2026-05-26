FDA anuncia el retiro del mercado de té verde matcha debido a una posible contaminación por salmonela
Según el fabricante SKS Copack el ingrediente contaminado en sus productos proviene del distribuidor California Dairies, Inc.
Esta semana, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) anunció el retiro del mercado del té verde matcha de la marca Angel Specialty y otros productos debido a una posible contaminación por salmonela.
De acuerdo con la entidad sanitaria, el fabricante SKS Copack advirtió que en varios de sus productos para bebidas y postres uno de sus ingredientes provenientes de su distribuidor externo California Dairies, Inc. estaba contaminado. Entre las marcas afectadas también se encuentran Royal Gold, Boba Time, Fanale y Denda.
En el anuncio de la FDA se detallaron cuáles son los productos que están siendo retirados del mercado junto a sus fechas de vencimiento y códigos de lote, los cuales fueron distribuidos en al menos 25 estados del país, entre los que se encuentra California, en minoristas, cafeterías y restaurantes:
- Té verde matcha Angel Specialty Products 4/3# con códigos de lote 20260224 y 20260424 y fechas de caducidad 25 de agosto de 2027 y 23 de octubre de 2027.
- Té con leche Angel Specialty Products 15/3# con código de lote 20260224 y fecha de caducidad 25 de agosto de 2027.
- Taro Angel Specialty Products 4/3# con código de lote 20260224 y fecha de caducidad 25 de agosto de 2027.
- Chocolate blanco Angel Specialty Products 4/3# con código de lote 20260327 y fecha de caducidad 25 de septiembre de 2027.
- Coco Angel Specialty Products 4/3# con código de lote 20260415 y fecha de caducidad 14 de octubre de 2027.
- Horchata Angel Specialty Products 4/3# con códigos de lote 20260414 y 20260424 y fechas de caducidad 13 de octubre de 2027 y 23 de octubre de 2027.
- Helado suave de fresa Angel Specialty Products, paquete de 10 unidades (2 lb), código de lote 20260414 y fecha de caducidad 13 de octubre de 2027.
- Latte de caramelo Angel Specialty Products 4/3# con código de lote 20260414 y fecha de caducidad 13 de octubre de 2027.
- Royal Gold French Vanilla Capp 6/2# con código de lote 20260416 y fecha de caducidad 15 de octubre de 2027.
- Royal Gold Dutch Mocha Capp 6/2# con código de lote 20260303 y fecha de caducidad 1 de septiembre de 2027.
- Yogur italiano en polvo Boba Time 5/3.5 lb con código de lote 20260216 y fecha de caducidad 17 de agosto de 2027.
- Boba Time Coco en polvo 5/3.5# con código de lote 20260428 y fecha de caducidad 27 de octubre de 2027.
- Boba Time Pistacho en Polvo 5/3.5# con código de lote 20260219 y fecha de caducidad 20 de agosto de 2027.
- Fanale Ube-Taro 10/2# con código de lote 20260223 y fecha de caducidad 24 de agosto de 2027.
- Mezcla para helado de leche Denda, 12 unidades/1 kg, con código de lote 20260403 y fecha de caducidad 2 de octubre de 2027.
La FDA advierte a los consumidores que la ingesta de alimentos contaminados con salmonela puede ser perjudicial para la salud, por lo que aconseja a los clientes que compraron estos productos desecharlos o devolverlos a las tiendas donde los compraron para su respectivo reembolso.
El fabricante indicó a los consumidores que ante preguntas sobre el retiro pueden comunicarse con SKS Copack al (562) 404-8158 entre las 8 am y las 4 pm PT de lunes a viernes.
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