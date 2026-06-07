Retiran toallitas húmedas para bebés de Target por riesgo de contaminación, señala FDA

De acuerdo con un comunicado, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció este viernes el retiro voluntario de las toallitas húmedas para bebés de la marca Up & Up debido a una posible contaminación bacteriana.

Según el informe de la entidad sanitaria, las toallitas fabricadas por Sapro Temizlik Urunleri eran distribuidas por la cadena minorista Target en paquetes de 20, 72, 216, 800 y 1200 unidades; sin embargo, tras varias quejas por parte de los consumidores, se detectó una fuerte presencia de las bacterias Burkholderia cepacia complex y Burkholderia gladioli.

Según la FDA, debido a “varias quejas de consumidores e informes de efectos adversos que alegan decoloración del producto y síntomas como irritación de la piel, irritación ocular e infecciones potencialmente asociadas con el uso del producto”, se retiran los paquetes de toallitas del mercado.

A través de un comunicado, el minorista alertó a sus clientes sobre el uso de este producto, los cuales en su mayoría son usados por recién nacidos vulnerables a las infecciones, pero también las personas con lesiones en la piel tienen probabilidades de contraer infecciones locales, mientras que “en personas inmunodeprimidas, recién nacidos, lactantes y niños pequeños, la infección tiene más probabilidades de propagarse al torrente sanguíneo, lo que podría derivar en sepsis o neumonía potencialmente mortales”, señala la compañía.

El retiro voluntario también abarca las toallitas húmedas Cucumber Scented Baby Wipes de Up & Up Fresh vendidas en paquetes de 72, 216 y 800 unidades. “Nos preocupamos profundamente por la seguridad de nuestros clientes y nuestros productos”, aseguró Target al tiempo que aconsejó a los consumidores desechar el producto o devolverlo a la tienda donde lo adquirió para su respectivo reembolso.

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