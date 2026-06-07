FDA anuncia el retiro de las cápsulas blandas Gas-X debido a una posible contaminación

El producto retirado del mercado proviene del fabricante Haleon que alertó sobre una fuga en la maquinaria durante la fabricación del medicamento

FDA anuncia el retiro de las cápsulas blandas Gas-X debido a una posible contaminación

Hasta los momentos, según el fabricante, no se han reportado casos de intoxicación por la ingesta de este medicamento. Crédito: Wikimedia Commons

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Por  Arlenys Tabare

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) reportó a los consumidores estadounidenses esta semana a través de su página web sobre el retiro de las cápsulas blandas Gas-X debido a una posible contaminación.

De acuerdo con la entidad sanitaria, el retiro del producto por parte del fabricante Haleon abarca los lotes de cápsulas blandas Gas-X Extra Strength de 125 mg, en envases de 120 y 72 unidades, las cuales eran destinadas para el alivio de dolor estomacal e indigestión.

Sin embargo, el fabricante indicó que durante la producción de este medicamento hubo una fuga en la maquinaria que provocó que uno de los refrigerantes diluidos a base de propilenglicol se derramara en los frascos, generando una contaminación en el fármaco.

Aunque el propilenglicol es una sustancia comúnmente usada en cosmética y farmacia, según la FDA, la contaminación de las cápsulas blandas Gas-X Extra con este líquido puede causar náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea.

En el comunicado, la entidad detalló cuáles son los lotes afectados por el retiro vendidos entre el 13 de abril de 2026 y el 14 de mayo de 2026:

  • Cápsulas blandas Gas-X Extra-Fuertes, 120 unidades. Código UPC: 300674350419, números de lote: TL8K, YH9X y YH9Y, fecha de caducidad: 30 de noviembre de 2028. Se distribuyeron del 13 de abril al 5 de mayo de 2026.
  • Cápsulas blandas Gas-X Extra-Fuertes, 72 unidades. Código UPC: 300439005721, número de lote: X78N, fecha de caducidad: 30 de noviembre de 2028. Se distribuyeron del 5 al 14 de mayo de 2026.

Hasta los momentos, según el fabricante, no se han reportado casos de intoxicación por la ingesta de este medicamento; sin embargo, la FDA recomendó desechar el producto o devolverlo a la tienda donde lo adquirió para su respectivo reembolso.

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