FDA anuncia el retiro de las cápsulas blandas Gas-X debido a una posible contaminación

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) reportó a los consumidores estadounidenses esta semana a través de su página web sobre el retiro de las cápsulas blandas Gas-X debido a una posible contaminación.

De acuerdo con la entidad sanitaria, el retiro del producto por parte del fabricante Haleon abarca los lotes de cápsulas blandas Gas-X Extra Strength de 125 mg, en envases de 120 y 72 unidades, las cuales eran destinadas para el alivio de dolor estomacal e indigestión.

Sin embargo, el fabricante indicó que durante la producción de este medicamento hubo una fuga en la maquinaria que provocó que uno de los refrigerantes diluidos a base de propilenglicol se derramara en los frascos, generando una contaminación en el fármaco.

Aunque el propilenglicol es una sustancia comúnmente usada en cosmética y farmacia, según la FDA, la contaminación de las cápsulas blandas Gas-X Extra con este líquido puede causar náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea.

En el comunicado, la entidad detalló cuáles son los lotes afectados por el retiro vendidos entre el 13 de abril de 2026 y el 14 de mayo de 2026:

Cápsulas blandas Gas-X Extra-Fuertes, 120 unidades. Código UPC: 300674350419, números de lote: TL8K, YH9X y YH9Y, fecha de caducidad: 30 de noviembre de 2028. Se distribuyeron del 13 de abril al 5 de mayo de 2026.

Cápsulas blandas Gas-X Extra-Fuertes, 72 unidades. Código UPC: 300439005721, número de lote: X78N, fecha de caducidad: 30 de noviembre de 2028. Se distribuyeron del 5 al 14 de mayo de 2026.

Hasta los momentos, según el fabricante, no se han reportado casos de intoxicación por la ingesta de este medicamento; sin embargo, la FDA recomendó desechar el producto o devolverlo a la tienda donde lo adquirió para su respectivo reembolso.

Sigue leyendo: