FDA anuncia el retiro del mercado del chocolate “Boner Bears” por contener ingrediente no declarado en la etiqueta

Esta semana, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) anunció el retiro de los famosos chocolates “Boner Bears” del fabricante JXK Enterprises debido a que contiene un ingrediente activo no declarado en el empaque que puede suponer un riesgo para la salud de algunos consumidores.

De acuerdo con la entidad sanitaria, el producto destinado a mejorar el rendimiento sexual contiene sildenafil, un medicamento comúnmente conocido como Viagra, el cual es recetado para tratar la disfunción eréctil.

Aunque productos o comestibles como los Boner Bears Sex Chocolate se venden en tiendas para adultos con la promesa de mejorar la potencia sexual y libido, la FDA destacó que los consumidores que tomen algún otro medicamento o tengan alguna patología en el que se contraindique pueden poner en riesgo su salud al consumirlos.

Según la agencia, el consumo de sildenafil puede ser de gran riesgo para personas con enfermedades cardíacas, colesterol o presión arterial elevados, diabetes, entre otros, incluso puede interactuar de forma negativa con ciertos medicamentos.

Hasta los momentos, tanto el fabricante como la FDA no han recibido reportes de personas afectadas por el consumo de este producto; no obstante, JXK Enterprises insta a sus clientes a desechar el producto o devolverlo a la tienda para su respectivo reembolso para ello pueden comunicarse con la empresa al (954) 281-2459 o a través de compliance@elyxr.com.

Según informes de la FDA esta no es la primera vez que la marca sufre un retiro en sus productos debido a ingredientes no declarados en sus empaques, en febrero, se alertó sobre el retiro del jarabe de chocolate Boner Bears, por lo que la entidad indicó a los consumidores que cualquier reacción adversa relacionado con el consumo de este tipo de productos u otros puede notificarse al programa MedWatch de la agencia.

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