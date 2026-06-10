FDA anuncia retiro del mercado de alimentos para mascotas que podrían causar deficiencias nutricionales

Esta semana, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció el retiro del mercado de alimentos para mascotas fabricados por GO Raw LLC por deficiencias nutricionales potencialmente mortales en los perros y gatos.

De acuerdo con el comunicado de la entidad sanitaria, los alimentos crudos liofilizados y congelados contenían niveles muy bajos de tiamina (vitamina B1) necesarios para la función neurológica, digestiva y metabólica de las mascotas, por lo que una deficiencia de este nutriente, especialmente en los gatos, podría causar hasta convulsiones.

El reporte de la FDA detalla cuáles son los alimentos retirados con sus fechas de caducidad, los cuales fueron distribuidos en tiendas minoristas en al menos 21 estados del país:

Bolsas de 1,25 libras de la receta de pollo liofilizado de Steve’s Real Food con código de lote C26022, UPC 6-91730-164 02-7 y fecha de caducidad 22/01/2028.

Comida para gatos Quest con sabor a pollo, en forma de nuggets liofilizados, en bolsas de 10 onzas, con código de lote C25288, UPC 6-91730-18103-1 y fecha de caducidad 15/10/2027.

Alimento para gatos Quest con sabor a pollo, congelado, en bolsas de 2 y 12 libras con códigos de lote MCD25350 y MCC25321, UPC 6-91730-17104-9 y fechas de caducidad 17/05/2027 y 16/06/2027.

En este caso, la FDA indicó a los dueños de mascotas estar atentos ante cualquier síntoma irregular que presente el animal; además, recomienda a los dueños de mascotas desechar el producto o devolverlo a la tienda donde lo adquirió. También pueden comunicarse al cs@gorawllc.com o llamar al 801-432-7478.

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