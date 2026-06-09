McDonald’s está lanzando nuevo autoservicio con IA en al menos 5 de sus ubicaciones en EE.UU.

Con el fin de mejorar la atención de autoservicio, la cadena de restaurantes de comida rápida McDonald’s anunció la incorporación de un nuevo sistema basado en inteligencia artificial en al menos cinco de sus establecimientos en Estados Unidos.

De acuerdo con el comunicado, el nuevo sistema tiene por nombre ArchIQ, con el cual se buscará reemplazar la interacción habitual entre el empleado y el cliente en vehículo, siendo la IA quien tome los pedidos con ciertos patrones como: hacer pausa para procesar el encargo o solicitud del cliente, mostrar el monto total en pantalla e indicar al cliente cuándo debe avanzar para recogerlo.

Al respecto, Chris Kempczinski, director ejecutivo de McDonald’s, comentó que esta estrategia se está implementando a medida que la interacción con los clientes se automatiza. “Si bien la percepción de nuestro valor se ha recuperado en la mayoría de los mercados, esto nos recuerda que debemos ganarnos, y volver a ganarnos, cada visita”.,

Para los expertos en cadenas minoristas, el cambio de McDonald’s supone un ajuste importante a la operatividad e innovación de las compañías en este sector. “Imaginen un futuro dentro de cinco o diez años, donde ningún pedido en McDonald’s sea tomado por un ser humano”, dijo Jonathan Maze, redactor jefe de Restaurant Business.

Esta no es la primera vez que la cadena experimenta con sistemas de pedidos automáticos; sin embargo, ArchIQ cuenta con varias particularidades, como, por ejemplo, tomar los pedidos en inglés y español y responder a los clientes sobre preguntas básicas.

Aunque los objetivos de estos cambios no son reemplazar puestos de trabajo, sino mejorar la experiencia del cliente con mayor precisión y velocidad, muchos consumidores no están de acuerdo con la implementación de la IA para la toma de sus pedidos, ya que a algunos les gusta la interacción con los empleados humanos.

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