Popular restaurante de comida mexicana anuncia el cierre de todos sus locales en EE.UU.

Recientemente, a través de un comunicado, la famosa cadena de restaurantes especializada en comida mexicana Guzman y Gomez Mexican Kitchen anunció el cierre de todos sus locales en Estados Unidos.

El restaurante popular por ofrecer en su menú comida rápida como tacos, nachos y quesadillas, entre otros, indicó en su página web que “tras seis años de burritos y grandes sueños en el área metropolitana de Chicago, hemos tomado la difícil decisión de cerrar nuestros restaurantes en Estados Unidos”.

La cadena originaria de Australia, fundada por los neoyorquinos Steven Marks y Robert Hazan, en los últimos años se había convertido en un fuerte rival de Chipotle, conquistando a los comensales estadounidenses con ingredientes frescos y 100% limpios y orgánicos.

La compañía contaba hasta el momento con ocho restaurantes en Estados Unidos y, aunque durante su llegada al mercado estadounidense en el 2020 su intención era expandirse por todo el país, este cierre supone un duro revés a sus planes.

En el comunicado de su plataforma también agradecen a su equipo de trabajo: “Su pasión y dedicación crearon algo especial. Si alguna vez visitan Australia, Singapur o Japón, vengan a vernos; tendremos sus platillos favoritos esperándolos. ¡Gracias, Chicagoland!”.

Por su parte, Steven Marks se pronunció sobre el cierre indicando que “tras haber pasado los últimos tres meses en Estados Unidos, me di cuenta de que esto iba a requerir mucho más tiempo y capital del que habíamos previsto. Y al evaluar la trayectoria de la red actual, el consejo de administración y yo hemos llegado a la conclusión de que es improbable que el negocio ofrezca un rendimiento que justifique la continuidad de la inversión del capital de los accionistas”, dijo.

El actual cierre de Guzman y Gomez Mexican Kitchen se da en un momento en el que muchos restaurantes han comenzado a reducir sus costes cerrando cientos de ubicaciones debido a la caída de sus ventas por los cambios de hábitos de los consumidores.

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