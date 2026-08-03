Cadena de descuento Burlington anuncia la apertura de 12 tiendas en agosto: ¿Dónde estarán ubicadas?

Como una apuesta de gran expansión para este año, la cadena de descuento en Estados Unidos, Burlington, anunció recientemente la apertura de 12 tiendas más durante el mes de agosto en al menos ocho estados del país y Puerto Rico.

El minorista especializado en ropa, calzado y artículos para el hogar a muy bajos precios anunció que su plan de expansión incluye la apertura de 100 tiendas para finales de este año con el propósito de alcanzar los 1,000 establecimientos.

En este sentido, en un comunicado detalló dónde estarán ubicados sus nuevos locales y las fechas de apertura:

19105 Autopista Lyndon B. Johnson, Mesquite, Texas – 6 de agosto

822 W Johnson St., Fond du Lac, Wisconsin – 6 de agosto

20000 E Jackson Drive, Independence, Missouri – 6 de agosto

190 Commons Drive, DuBois, Pensilvania – 13 de agosto

PR2 Av Ángel Casto Pérez, Puerto Rico – 13 de agosto

5885 Lincoln Ave., Buena Park, California – 13 de agosto

1131 S Federal Highway, Pompano Beach, Florida – 13 de agosto

1919 E Camelback Road, Phoenix, Arizona – 20 de agosto

8380 S Dixie Highway, Miami, Florida – 20 de agosto

8450 NW Prairie View Road, Kansas City, Missouri – 20 de agosto

756 Upper Glen St. Ste. 15, Queensbury, Nueva York – 27 de agosto

Carretera #1Km. 56.2 Barrio Montellano, Puerto Rico – 27 de agosto

A través del comunicado, el director ejecutivo de Burlington, Michael O’Sullivan, señaló que la compañía apostó en esta oportunidad a un “diseño mejorado”, mientras continúa ofreciendo su excelente relación entre precio y calidad en productos de reconocidas marcas.

“Esperamos brindar a los compradores la oportunidad de encontrar grandes descuentos, descubrir marcas novedosas y disfrutar del nuevo y mejorado diseño de nuestras tiendas, sin importar dónde vivan”, comentó O’Sullivan.

Burlington, conocida anteriormente como Burlington Coat Factory, cuenta con más de 50 años en el mercado minorista; hasta los momentos posee unos 1,138 establecimientos en casi todo el país, distinguiéndose entre la competencia como la cadena de descuento que ofrece rebajas de hasta el 60% en prendas de reconocidas marcas.

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