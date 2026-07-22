Robos minoristas incrementan a medida que aumentan las preocupaciones sobre asequibilidad, destaca análisis

Si bien los robos en tiendas minoristas siempre han existido, tomaron mayor fuerza entre 2020 y 2023. En ese tiempo, varios fueron los factores que influyeron, como la pandemia y el disparo de la inflación. Esto provocó que ciudades como Los Ángeles o Nueva York reportaran un incremento de hasta el 64% al llamado crimen organizado retail.

El aumento de estas prácticas llevó a que muchas cadenas minoristas cambiaran sus sistemas de seguridad e incluso al cierre de varias de sus ubicaciones debido al fuerte vandalismo de la zona, y a pesar de que las compañías denunciaban con frecuencia los actos delictivos, el problema fue agravándose debido a la falta de acción por parte de las entidades competentes.

Y aunque ya han pasado tres años del repunte de este tipo de crimen, una nueva investigación desarrollada por LendingTree reportó que aproximadamente el 30% de los estadounidenses han robado este año en tiendas minoristas, alegando como principal motivo las dificultades financieras.

Para el análisis, se encuestó a unas 2,000 personas a principios del mes pasado, determinando que un 90% de esos encuestados admitieron haber robado. “Estos hallazgos demuestran la profunda influencia que la inflación y el estrés financiero siguen teniendo en muchos hogares”, comentó Matt Schulz, analista jefe de finanzas para el consumidor de LendingTree.

La investigación detalló que la mayoría de los robos a tiendas minoristas son de artículos de primera necesidad como alimentos, ropa y productos de higiene personal, además de juguetes, materiales escolares o aparatos electrónicos.

“Cuando la gente está dispuesta a arriesgarse a cometer hurtos en tiendas por productos básicos como alimentos y artículos de higiene personal, es una señal inequívoca de que muchas familias están pasando por grandes dificultades para llegar a fin de mes”, señala Schulz.

Para el economista de LendingTree, robar en minoristas puede parecer una solución rápida al problema, pero acarrea grandes consecuencias.

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