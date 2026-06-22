Bed Bath & Beyond anunció el lanzamiento de su “Caza de Cupones Legendarios” con el que podrías salir premiado

Recientemente, la reconocida marca estadounidense especializada en artículos para el hogar, muebles y decoración anunció el lanzamiento de su evento nacional “Caza de Cupones Legendarios”, con el que pretende conseguir al cliente con el cupón más antiguo y premiarlo con una remodelación del hogar por hasta $100,000.

De acuerdo con el comunicado de prensa, la cadena iniciará el evento este lunes 22 de junio hasta el 13 de julio, tiempo en el cual los clientes que deseen participar podrán presentar sus cupones en las tiendas autorizadas por Bed Bath & Beyond, Container Store y Kirkland’s Home de todo el país.

Según la compañía, todos los cupones presentados serán válidos para la premiación, ya que, además del premio mayor, los participantes podrían ganar tarjetas de regalo de hasta $500 para 100 ganadores y de $100 para 50.

La famosa cadena minorista con más de 50 años en el mercado tiene décadas repartiendo cupones de color azul entre sus clientes con descuentos de hasta el 20%; por ello, esta acción se ha convertido en parte de la cultura de los consumidores estadounidenses, quienes decidían entre usarlos o simplemente guardarlos por años con la idea de que “nunca se sabe cuándo podrían necesitarse uno”.

Este evento de recopilación de cupones también se une a la apertura de unas 22 nuevas tiendas de Bed Bath & Beyond en asociación con The Container Store, las cuales ofrecerán, entre otras cosas, artículos de baño, cocina, habitación y entretenimiento. El acuerdo con The Container Store nace en 2024, luego de que el minorista se declarara en bancarrota apelando al Capítulo 11.

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