Aldi regala cajas de alimentos: cómo conseguir los productos gratis y envío a domicilio

Esta semana, la cadena de supermercados Aldi anunció que a partir de este lunes 22 y hasta el jueves 25 de junio, los consumidores estadounidenses tendrán la oportunidad de obtener alimentos gratis a través de una promoción limitada denominada “Aldi Blind Boxes”.

Desde que las cajas y paquetes sellados con contenidos desconocidos se convirtieron en un gran éxito, muchas compañías han usado esta estrategia para atraer y mantener a sus clientes.

Es por esa razón que Aldi ha creado su propia versión, esta vez ofreciendo artículos esenciales para sus consumidores ante los elevados precios de muchos de los alimentos y las presiones económicas que viven el promedio de los hogares estadounidenses.

La dinámica en esta oportunidad será de cuatro cajas ciegas que tendrán diferente contenido, como bocadillos, fibra, proteína y misteriosa; esta última incluirá productos tradicionales favoritos de la marca.

Las cajas estarán disponibles de forma gratuita en la página web del minorista, cada una saldrá diariamente en un número limitado, por lo que a las 12 p.m. ET, los consumidores deberán reclamarla rápidamente antes de que se agote.

Una vez seleccione el tema de la caja, deberá ingresar toda la información personal de envío para completar su pedido, las cuales se entregarán directamente al destinatario sin costo adicional.

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