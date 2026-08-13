TJ Maxx anuncia la apertura de 5 nuevas tiendas más en agosto: estas son sus ubicaciones

Recientemente, la gran cadena de tiendas de descuento en Estados Unidos, TJ Maxx, anunció la apertura de cinco nuevos locales más durante el mes de agosto, esto con el propósito de continuar su objetivo de abrir al menos 1,300 tiendas adicionales en todo el mundo.

La cadena especializada en ropa, zapatos, accesorios, belleza y hogar con ofertas de hasta el 60% de descuento detalló en un comunicado cuáles serán las próximas ubicaciones con sus respectivas fechas de apertura:

2821 King Ave. West, Billings, Montana – 13 de agosto.

617 Carretera 62 65 N, Harrison, Arkansas – 16 de agosto.

460 Mount Hood St., The Dalles, Oregón – 16 de agosto.

770 North Lee Hwy., Lexington, Virginia – 16 de agosto.

1254 East Ash St., Piqua, Ohio – 30 de agosto.

De acuerdo con Ernie Herrman, director ejecutivo de TJX, la empresa matriz de TJ Maxx, su expansión en el mercado también podría incluir algunas de sus empresas del portafolio como Marshalls, HomeGoods, Sierra y HomeSense; además, indicó que se tiene prevista la reapertura de dos tiendas en agosto y septiembre.

365 Massachusetts Ave., Acton, Massachusetts – Nueva ubicación abre el 27 de agosto.

Avenida Fragoso, Villa Fontana, Carolina, Puerto Rico – Nueva sucursal abre el 10 de septiembre.

TJ Maxx cuenta con más de 50 años en el mercado minorista; hasta el momento, según sus informes, opera aproximadamente 5,200 tiendas en al menos 10 países.

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