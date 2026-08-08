Costco despide a sus empleados por alguna de estas 8 razones

Conseguir un empleo en Costco puede ser una oportunidad atractiva para quienes buscan estabilidad, buenos beneficios y posibilidades de hacer carrera en el sector minorista. Pero conservar ese puesto también implica conocer las reglas que pueden poner en riesgo el trabajo. De acuerdo con experiencias compartidas por empleados de la cadena en Reddit, hay conductas que pueden terminar en sanciones e incluso en el despido.

Algunas resultan bastante evidentes y ya lo irás descubriendo conforme avancemos en la lectura; pero otras pueden parecer menos graves y aun así tener graves consecuencias laborales. Estas son ocho situaciones que trabajadores de Costco han señalado como posibles motivos para perder el empleo.

1. Registrar mal las horas de trabajo

El control de entrada y salida puede ser más importante de lo que parece. Un empleado de Costco explicó en Reddit que existe un margen de aproximadamente tres minutos para registrar la entrada. Pasado ese tiempo, el trabajador podría ser considerado impuntual.

También puede haber problemas al registrar la salida antes de que termine el turno. Según otro empleado, hacerlo de manera repetida podría considerarse “robo de tiempo”, debido a que el trabajador recibe un pago por minutos que no laboró.

Un error aislado no necesariamente termina en despido, pero repetirlo puede generar fuertes medidas disciplinarias.

2. Aceptar dinero de un cliente

Recibir una propina puede parecer un gesto de agradecimiento, especialmente cuando un trabajador acaba de ayudar a un cliente. Sin embargo, empleados de Costco aseguran que esta práctica puede estar prohibida.

Un trabajador de la sección de neumáticos contó en Reddit que le advirtieron que aceptar una propina podía provocar el despido. Otros usuarios mencionaron casos de compañeros que recibieron billetes de clientes después de atenderlos.

Por eso, antes de aceptar dinero directamente de un miembro, los empleados deben conocer las reglas aplicables en su tienda.

3. Faltar al turno sin avisar

Una emergencia puede impedir que una persona llegue a trabajar y es totalmente entendible, sin embargo, incluso en esos casos, avisar al gerente puede marcar una diferencia importante. Un empleado relató que un día no se presentó a su turno por equivocación. Al llamar al día siguiente y explicar lo sucedido, la respuesta fue comprensiva.

La situación puede cambiar cuando las ausencias sin aviso se vuelven frecuentes. De acuerdo con trabajadores de Costco, faltar repetidamente y no responder a las comunicaciones de la empresa puede terminar por considerarse como abandono del trabajo.

4. Llegar tarde constantemente

La puntualidad es otra de las conductas que pueden acumular consecuencias. Según empleados que comentaron en Reddit, las llegadas tardías repetidas pueden generar advertencias, suspensiones y, finalmente, un despido.

Un trabajador señaló que podrían existir varias amonestaciones antes de una suspensión y que acumular suspensiones aumenta el riesgo de perder el puesto. Durante los primeros 90 días de empleo, la tolerancia podría ser todavía menor.

Las reglas concretas pueden depender de la tienda y de la situación, pero llegar tarde de manera habitual es una forma sencilla de llamar negativamente la atención de la gerencia.

5. Beber alcohol durante el trabajo

Aun cuando este tipo de acciones no deberían realizarse en ningún tipo de empleo por ética profesional, no podemos dejar de señalar que trabajar bajo los efectos del alcohol es otra conducta de alarma señalada por empleados.

Un antiguo trabajador de Costco contó que fue despedido después de que alguien detectara olor a alcohol. La empresa le pidió realizarse una prueba de alcoholemia y posteriormente perdió su empleo.

No obstante, otros empleados relataron experiencias diferentes: en algunos casos, trabajadores con problemas de alcoholismo habrían recibido la posibilidad de buscar tratamiento en lugar de perder inmediatamente su puesto. Esto indica que las consecuencias pueden depender de las circunstancias y de la decisión de la gerencia.

6. Llevarse comida de la sala de descanso

Los bocadillos disponibles en una sala de descanso no necesariamente son gratis. Un empleado afirmó que seis trabajadores fueron despedidos en una misma semana después de que la empresa detectara productos faltantes. Según su relato, la gerencia revisó las cámaras de seguridad y descubrió quiénes estaban tomando alimentos sin pagarlos.

Aunque un bocadillo tenga un precio bajo, tomarlo sin autorización puede convertirse en un problema laboral mucho mayor. Para Costco, de acuerdo con estas experiencias, el valor del producto no necesariamente cambia la naturaleza de la falta.

7. Robar mercancía de Costco

Aquí la regla parece mucho más evidente: llevarse productos sin pagar puede provocar el despido, independientemente de que se trate de un artículo costoso o de algo de menor valor.

Un trabajador contó incluso que utilizó una máquina de refrescos para llenar su botella personal. La gerencia consideró que estaba tomando un producto de la empresa sin pagarlo y decidió despedirlo. Posteriormente, el empleado recuperó su trabajo.

La experiencia muestra que lo que un trabajador puede considerar un pequeño beneficio o una costumbre del lugar de trabajo puede ser interpretado de una manera muy distinta por la empresa.

8. Agredir a otra persona

La conducta más grave de esta lista es también una de las más claras y de la que debería de señalarse como de cero tolerancia en cualquier puesto de trabajo. Agredir físicamente a un compañero, un cliente o cualquier otra persona dentro del establecimiento puede terminar con la pérdida del empleo. Una discusión o un momento de frustración nunca justifican recurrir a la violencia.

Trabajadores de Costco han señalado que una agresión puede provocar un despido inmediato. Además, una pelea no es solamente un asunto laboral: dependiendo de las circunstancias, también puede tener consecuencias legales.

Las experiencias compartidas por empleados en Reddit permiten conocer situaciones que podrían poner en riesgo un puesto en Costco, pero no deben confundirse con una lista oficial de causas de despido aplicable de manera idéntica en todas las tiendas. Las políticas pueden variar según el caso, la ubicación y las circunstancias.

También te puede interesar: