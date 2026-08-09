Uniqlo anuncia la apertura de 3 nuevas tiendas en EE.UU. en septiembre

Con el fin de seguir su expansión en Estados Unidos, recientemente la marca japonesa Uniqlo anunció la apertura de tres nuevas tiendas en el país durante el mes de septiembre.

Al respecto, Fuminori Adachi, director ejecutivo de la división estadounidense de Uniqlo, indicó en un comunicado de prensa que la estrategia se basa en un crecimiento bien planificado: “Abrir las tiendas adecuadas en los lugares adecuados, asegurándonos de que cada establecimiento refleje las opiniones de nuestros clientes y ofrezca una experiencia significativa y de alta calidad”, dijo.

Hasta los momentos, la famosa cadena de tiendas especializada en ropa y accesorios a precios asequibles cuenta con varias ubicaciones en el país, entre las que se encuentra:

600 N Michigan Ave., Chicago

860 Broadway, Ciudad de Nueva York

399 Washington St., Boston

510 5th Ave., Ciudad de Nueva York

187 Kent Ave., Brooklyn, Nueva York

El minorista perteneciente a Fast Company también indicó que esta expansión tiene como objetivo alcanzar unas 200 tiendas para el próximo año, detallando cuáles serán sus nuevas ubicaciones y fechas de apertura:

975 NW Gilman Blvd., Issaquah, Washington (14 de agosto).

3262 M St. NW, Washington, DC (28 de agosto).

185 Greenwich St., Local 1410, Ciudad de Nueva York (25 de septiembre).

Uniqlo cuenta con más de 60 años en el mercado; se ha vuelto muy popular entre el mercado asiático y norteamericano por su básica propuesta de ofrecer ropa sencilla, duradera y funcional a bajo costo.

Sigue leyendo: