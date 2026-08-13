Cadena de supermercado retira alimentos que contienen jalapeños tras posible contaminación por salmonela

Este miércoles, la famosa cadena de supermercados estadounidense Whole Foods Market anunció el retiro de varios alimentos que contienen jalapeños debido a un posible brote de salmonela que hasta la fecha, según cifras de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), ha afectado a unas 345 personas en al menos 27 estados del país.

Según detalles del comunicado del supermercado especializado en comida natural y orgánica, en el retiro de los alimentos se incluyen salsas, guacamole, pico de gallo y comidas preparadas, las cuales contienen jalapeños provenientes de Coast Citrus Distributors, identificado por las entidades sanitarias como la posible fuente a un productor de Sinaloa, México.

Un portavoz de Whole Foods expresó que “la única razón por la que estamos emitiendo este aviso de retirada es porque los artículos incluyen pimientos jalapeños que formaban parte de la retirada de Taylor Farms que se anunció durante el fin de semana”, dijo.

Por su parte, Taylor Farms, al igual que otros minoristas como Walmart, también está siendo el centro del brote de salmonela debido a la venta de productos frescos que contienen jalapeños; sin embargo, Taylor Farms igualmente enfrenta la retirada de verduras vinculadas a Cyclospora.

La FDA instó a los productores y proveedores a cumplir con las medidas de control sanitario y a los consumidores a desechar los alimentos que están siendo retirados del mercado, ya que la infección por salmonela o ciclospora puede ser mortal en algunas personas.

Finalmente, Whole Foods Market indicó en un comunicado que “los clientes que hayan comprado alguno de estos productos deben desecharlos y ponerse en contacto con nosotros para obtener un reembolso”, aseguró.

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