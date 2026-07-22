Retiran del mercado antihistamínico debido a riesgo de contaminación

Esta semana, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) advirtió sobre el retiro voluntario del medicamento para la alergia de la marca Zyrtec proveniente del fabricante Drugmaker Unique Pharmaceutical Laboratories debido a una posible contaminación.

De acuerdo con el comunicado de la entidad sanitaria, el medicamento antihistamínico (clorhidrato de cetirizina USP 5 mg) tuvo una contaminación cruzada con un medicamento para la acidez estomacal (ranitidina), lo que podría provocar efectos secundarios en los consumidores sensibles a los ingredientes contenidos en la ranitidina; incluso la exposición al fármaco podría causar hipotensión, pérdida del conocimiento, entre otros.

Según detalles del informe, el medicamento para las alergias estacionales fue distribuido por Rising Pharma Holdings Inc. a varias cadenas minoristas del país, en frascos de 100 tabletas con los números de lote GY825029, GY825030, GY825031, GY825032 y fecha de vencimiento octubre de 2028.

Hasta los momentos no se han reportado casos de intoxicación en el consumo de este medicamento; sin embargo, la FDA advierte sobre el peligro de ingerirlo en caso de ser alérgico a la ranitidina, por lo que indica desecharlo o devolverlo a la tienda donde lo adquirió para su respectivo reembolso.

Por su parte, Rising Pharma Holdings informó que los consumidores que tengan más preguntas sobre el retiro pueden comunicarse al 1-844-874-7464 o por correo electrónico a pv@risingpharma.com o qa@risingpharma.com.

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