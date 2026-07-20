Retiran del mercado más de 700,000 rollos de pan Pillsbury vendidos en Walmart por riesgo de contener trozos de vidrio

A través de un comunicado publicado en su portal web, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) advirtió el pasado 13 de julio sobre el retiro voluntario de más de 730,000 rollos de pan Pillsbury de la compañía General Mills debido al riesgo de contener trozos de vidrio en su masa.

Ante el anuncio de la FDA, el fabricante se pronunció indicando que, “por precaución, a mediados de junio, emitimos un retiro voluntario de dos productos de masa congelada horneados en nuestras instalaciones y vendidos exclusivamente en las panaderías de Walmart en Estados Unidos. Este retiro voluntario es limitado, está estrictamente controlado y se ha retirado todo el producto potencialmente afectado”, destacó General Mills en su comunicado.

El retiro voluntario calificado por la FDA como de Clase II, afectó a al menos unas 3,800 cajas de masa para panecillos Pillsbury Hard Roll Dough (con fecha de vencimiento antes del 12 de octubre de 2026 y número de retirada H-1154-2026) y 1,260 cajas de masa para panecillos Pillsbury Kaiser Roll Dough (con fecha de vencimiento antes del 12 de octubre de 2026 y número de retiro H-1155-2026).

Ambos productos fueron distribuidos en 19 estados del país, entre los que se encuentran California, Florida, Texas, Nueva York, entre otros.

Asimismo, el informe de la entidad sanitaria también señaló que este alimento “puede causar consecuencias adversas para la salud temporales o médicamente reversibles o donde la probabilidad de consecuencias adversas graves para la salud es remota”.

Finalmente, la FDA recomienda a los consumidores desechar el producto o devolverlo a la tienda para su respectivo reembolso.

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