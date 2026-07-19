Panasonic anuncia el retiro de unos 11,000 hornos tras representar un riesgo de incendio
Según informes de la CPSC el cable de alimentación del horno tostador eléctrico estaba defectuoso lo que podría causar lesiones en los usuarios
La Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de EE.UU. (CPSC) informó a través de un comunicado en su página web oficial sobre el retiro de al menos 11,000 hornos tostadores eléctricos de la marca Panasonic debido a un defecto que puede representar riesgo de incendio o descargas eléctricas.
Según el comunicado de la CPSC publicado el 16 de julio, el producto retirado del mercado habría sido vendido en tiendas minoristas como Costco y Amazon, entre otras, en sus locales físicos y sitios web.
En la alerta, la agencia detalló que el cable de alimentación del horno tostador eléctrico modelo NB-G200 estaba defectuoso, ya que la funda protectora de fibra de vidrio no la cubría adecuadamente, provocando un insuficiente aislamiento y representando un riesgo para los usuarios.
Además, indicó que estos electrodomésticos fueron vendidos tanto en Estados Unidos como en Canadá entre octubre de 2024 y abril de 2026, por precios que alcanzan los $170 cada uno.
Aunque hasta los momentos no se han reportado casos de lesiones o incendios, la CPSC destacó que se han levantado algunos informes en los que usuarios indicaron que sus artículos dejaron de funcionar y que los disyuntores o enchufes se dispararon al conectarse.
Por lo que la agencia recomienda dejar de usar el producto y devolverlo a la tienda donde lo adquirió para su respectivo reembolso. Para más información, puede comunicarse con Panasonic al 888-943-2391 de lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 (hora del este), o al correo electrónico Panasonic6895@sedgwick.com.
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