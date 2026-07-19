Panasonic anuncia el retiro de unos 11,000 hornos tras representar un riesgo de incendio

La Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de EE.UU. (CPSC) informó a través de un comunicado en su página web oficial sobre el retiro de al menos 11,000 hornos tostadores eléctricos de la marca Panasonic debido a un defecto que puede representar riesgo de incendio o descargas eléctricas.

Según el comunicado de la CPSC publicado el 16 de julio, el producto retirado del mercado habría sido vendido en tiendas minoristas como Costco y Amazon, entre otras, en sus locales físicos y sitios web.

En la alerta, la agencia detalló que el cable de alimentación del horno tostador eléctrico modelo NB-G200 estaba defectuoso, ya que la funda protectora de fibra de vidrio no la cubría adecuadamente, provocando un insuficiente aislamiento y representando un riesgo para los usuarios.

Además, indicó que estos electrodomésticos fueron vendidos tanto en Estados Unidos como en Canadá entre octubre de 2024 y abril de 2026, por precios que alcanzan los $170 cada uno.

Aunque hasta los momentos no se han reportado casos de lesiones o incendios, la CPSC destacó que se han levantado algunos informes en los que usuarios indicaron que sus artículos dejaron de funcionar y que los disyuntores o enchufes se dispararon al conectarse.

Por lo que la agencia recomienda dejar de usar el producto y devolverlo a la tienda donde lo adquirió para su respectivo reembolso. Para más información, puede comunicarse con Panasonic al 888-943-2391 de lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 (hora del este), o al correo electrónico Panasonic6895@sedgwick.com.

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