Retiran del mercado kimchi y kimbap de tofu vendidos en Aldi por ingrediente no declarado

Esta semana, la cadena minorista Aldi anunció a sus clientes sobre el retiro voluntario de un producto de kimchi y kimbap de tofu, los cuales fueron vendidos en al menos 19 estados del país debido a un ingrediente no declarado en el empaque que puede ser perjudicial para los consumidores alérgicos.

De acuerdo con el comunicado, los productos retirados se tratan de los paquetes de 8.1 onzas de kimbap de kimchi y tofu Fusia Asian Inspirations de la marca ALDI, distribuidos por Gellert Global Group, con sede en Nueva Jersey.

Según detalles del informe de retiro, los alimentos podrían contener atún que, al no ser declarado, “las personas que tienen alergia o sensibilidad grave al pescado corren el riesgo de sufrir una reacción alérgica grave o potencialmente mortal si consumen estos productos”, expresó el minorista.

Entre los estados que fueron distribuidos se encuentran Connecticut, Washington D.C., Delaware, Luisiana, Maryland y Texas con fecha de vencimiento del 8 de octubre de 2027.

Por su parte, Gellert Global Group aseguró que, aunque el error en el etiquetado fue reportado por un cliente, hasta los momentos no se han registrado casos de personas intoxicadas por el consumo de estos alimentos; asimismo, la compañía señaló que se inició una investigación para dar con la “falla temporal” en el envasado del producto.

Finalmente, la cadena minorista y Gellert Global Group instaron a los consumidores a desechar el alimento o devolverlo a las tiendas de Aldi donde lo compró para su respectivo reembolso; también, ante cualquier inquietud sobre el retiro, los clientes podrán comunicarse de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. EST, al 1-908-351-8000 o enviar un correo electrónico a fsqaincidents@gellertglobalgroup.com.

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