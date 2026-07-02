Retiran del mercado aires acondicionados por riesgos de quemaduras e incendios, según la CPSC

De acuerdo con un informe publicado a finales del mes de junio por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU. (CPSC) se está retirando del mercado al menos 13,000 unidades de aire acondicionado de la marca Amana del fabricante Daikin Comfort Technologies Manufacturing debido a un alto riesgo de quemaduras e incendios.

El anuncio de la retirada se realiza en medio de una fuerte ola de calor de la temporada de verano, la cual se ha comenzado a intensificar en el centro y este del país y se prevé que podría afectar a más de un tercio de la población.

No obstante, el fabricante indicó que el retiro voluntario se debe a que los calefactores de los aires acondicionados pueden permanecer energizados incluso cuando el artefacto está apagado, lo que representa un riesgo.

Aunque hasta los momentos no se han reportado casos de personas lesionadas por este producto, el anuncio del retiro de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU. es preventivo.

En el informe, la comisión también detalla cuál es el producto que se está retirando con su nombre, modelo y tipo:

PBH113J35AA Bomba de calor

PBH093J35AA Bomba de calor

PBH073J35AA Bomba de calor

PBE123J35AA Acondicionador de aire

PBE093J35AA Acondicionador de aire

Acondicionadores de aire de ventana (WRAC) AH183J35AA Bomba de calor

AH123J35AA Bomba de calor

AH093J35AA Bomba de calor

AE183J35AA Acondicionador de aire

AE123J35AA Acondicionador de aire

AE093J35AA Acondicionador de aire

Según la CPSC, estas unidades de aires acondicionados fueron vendidas en todo el país y Canadá por precios que oscilaban entre los $850 y los $1,500 dólares; la mayoría eran usadas en edificios de apartamentos, comercios y hoteles.

Los usuarios que deseen más información sobre el retiro pueden comunicarse con Daikin Comfort Technologies Manufacturing al 855-812-8989 de 8 am a 5 pm CT, de lunes a viernes, para obtener un reembolso completo, o visitar amana-ptac.com/amana-ttw-wrac-recall.

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