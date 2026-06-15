Retiran del mercado fórmula infantil vendida en Target debido a varios casos de botulismo

A través de un comunicado en su página web, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció a los consumidores estadounidenses el retiro voluntario de la fórmula infantil en polvo Nara Organics tras estar relacionada con varios casos de botulismo infantil.

De acuerdo con la entidad sanitaria, este mes tres bebés fueron ingresados a urgencias tras haber consumido la fórmula infantil; los casos corresponden a los estados de California, Washington y Pensilvania.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron los casos de contaminación con botulismo y advirtieron sobre la ingesta de este alimento.

La FDA, por su parte, aseguró luego de varias investigaciones que la leche dio positivo a Clostridium botulinum (una bacteria que causa el botulismo infantil) en tres lotes: 709125280E14F2, 709125288E14F2 y 708125174E14F2.

En el comunicado, la entidad señaló que el fabricante está tomando las medidas enérgicas para garantizar la seguridad de los bebés y las familias que utilizan el producto, y estamos trabajando en estrecha colaboración con la FDA, “los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y los socios estatales para apoyar su investigación sobre las causas fundamentales de estos casos”, dijo.

Los productos retirados del mercado fueron vendidos en la página web del fabricante Nara.com y en la cadena minorista Target, por lo que la FDA recomienda desechar el alimento o devolverlo a la tienda donde lo adquirió para su respectivo reembolso.

Finalmente, los CDC explicaron que el botulismo infantil puede causar síntomas como estreñimiento, dificultad para respirar y debilidad generalizada, párpado caído, pupilas lentas, hipotonía muscular, entre otros.

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