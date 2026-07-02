FDA retira del mercado populares papas fritas por riesgo de contaminación por salmonela

Esta semana, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) anunció el retiro del mercado de las bolsas de patatas fritas de las marcas Zapp’s y Dirty debido a un alto riesgo de contaminación por salmonela.

Aunque hasta los momentos no se han reportado casos de personas contaminadas por el consumo de este producto, la entidad sanitaria calificó el retiro del alimento como Clase I, ya que su ingesta puede causar consecuencias graves para la salud.

De acuerdo con el reporte de la FDA, este es el listado de las patatas fritas que están siendo retiradas del mercado:

Papas fritas Zapp’s Bayou Blackened Ranch de 1.5 onzas (164,640 bolsas)

Papas fritas Zapp’s Bayou Blackened Ranch de 2.5 onzas y 8 onzas (179,837 bolsas)

Papas fritas con sal y vinagre de 2 onzas (300,595 bolsas)

Papas fritas Zapp’s de sal y vinagre, 42,5 gramos (paquete de 60 unidades)

Papas fritas Dirty Maui con sabor a cebolla, 2 onzas (5000 bolsas)

Papas fritas Zapp’s Big Cheezy de 8 onzas y 2.5 onzas (14,976 bolsas)

Papas fritas con sabor a crema agria y cebolla de 2 onzas (19,200 bolsas)

Según la compañía Utz Quality Foods, filial de Utz Brands, la contaminación del producto proviene de un fabricante externo que suministró leche en polvo entre los lotes de condimento, la cual dio positivo para la contaminación de salmonela.

Por su parte, la FDA alertó que, debido a que las patatas fueron vendidas en gran parte de los minoristas de todo el país, recomienda a los consumidores desechar el producto o devolverlo a la tienda donde lo compró para su respectivo reembolso. Los consumidores que deseen más información pueden comunicarse con el servicio de atención al cliente de Utz al 1-877-423-0149, de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 (hora del este).

Sigue leyendo: