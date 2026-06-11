Cómo toallitas húmedas posiblemente contaminadas por bacterias pueden afectar a bebés

La cadena de almacenes Target decidió retirar del mercado toallitas húmedas para bebés de la marca Up & Up debido a la posible contaminación con bacterias que pueden afectar la salud de los más pequeños. Las toallitas afectadas incluyen tanto las versiones sin fragancia como las de aroma a pepino fresco.

Específicamente, los productos implicados son:

Toallitas sin fragancia . Disponibles en paquetes de 20, 72, 216, 800 y 1200 unidades.

. Disponibles en paquetes de 20, 72, 216, 800 y 1200 unidades. Toallitas con aroma a pepino fresco. Disponibles en paquetes de 72, 216 y 800 unidades.

Estos productos fueron vendidos en tiendas físicas y en línea de Target en Estados Unidos.

Según el comunicado de Target y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), la presencia de bacterias como Burkholderia cepacia y Burkholderia gladioli representa un riesgo significativo, especialmente para recién nacidos y niños pequeños, quienes pueden enfrentar infecciones graves debido a un sistema inmunológico aún en desarrollo.

Instrucciones para los consumidores

Target recomienda a los clientes dejar de usar de inmediato las toallitas afectadas y devolverlas a cualquier tienda Target para recibir un reembolso completo. Además, se ofrece asistencia al consumidor a través de su línea telefónica, disponible todos los días.

Este retiro es un recordatorio de la importancia de la seguridad en productos destinados a bebés y la necesidad de estar alerta ante posibles contaminaciones.

Contaminación por bacterias a bebés

Las infecciones por Burkholderia cepacia complex y Burkholderia gladioli en bebés son poco frecuentes, pero cuando se presentan, los síntomas suelen ser graves y se relacionan principalmente con el sistema respiratorio y la presencia de sepsis.

En bebés infectados con Burkholderia cepacia complex, los síntomas iniciales pueden incluir fiebre de baja intensidad, que con rapidez progresa a condiciones más serias como neumonía y otros trastornos pulmonares que en algunos casos pueden ser mortales.

En neonatos, especialmente en aquellos prematuros o con displasia broncopulmonar, se ha observado síndrome de dificultad respiratoria, que requiere soporte con CPAP, junto con fiebre y episodios de desaturación de oxígeno. También pueden presentar evolución inadecuada a nivel respiratorio y nuevos episodios febriles recurrentes.

Para Burkholderia gladioli, la infección en neonatos se asocia principalmente con bacteriemia (infección del torrente sanguíneo). Los bebés infectados, especialmente los prematuros, suelen presentar fiebre, asfixia, neumonía, hiperbilirrubinemia y, en algunos casos, enterocolitis necrotizante. A diferencia de otras infecciones graves, la mayoría de los aislados de B. gladioli son sensibles a antibióticos comunes y no siempre conducen a consecuencias severas si se tratan adecuadamente.

En general, ambos patógenos pueden causar signos de sepsis y, en infecciones más graves, fallo multiorgánico, especialmente en bebés con sistemas inmunológicos debilitados o en contextos de cuidados intensivos neonatales. No existen características clínicas o de laboratorio totalmente específicas que diferencien estas infecciones de otras bacteriemias en niños, lo que hace importante el diagnóstico microbiológico confirmatorio.

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