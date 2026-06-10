Un cambio necesario en la protección solar: FDA aprueba un nuevo ingrediente usado desde hace años en Europa

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha dado luz verde a bemotrizinol o BEMT, un ingrediente para protectores solares que ha sido utilizado en Europa durante décadas. Este es el primer nuevo ingrediente aprobado en 20 años, lo que marca un avance significativo en la industria de los protectores solares.

“El bemotrizinol se ha utilizado de forma segura en Europa durante décadas, y la medida de la FDA aumentará la competencia y la confianza de los consumidores en los productos de protección solar”, declaró en un comunicado el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy.

Expertos destacan que este nuevo ingrediente ofrece una protección superior contra los rayos UVA, que son responsables del cáncer de piel y el envejecimiento prematuro. Según estudios, la mayoría de los protectores solares disponibles en EE.UU. solo proporcionan una fracción de la protección UVA que se indica en las etiquetas de SPF.

Eficiencia prolongada del bemotrizinol

Bemotrizinol se mantiene efectivo a altas temperaturas y puede combinarse con óxido de zinc, lo que mejora la protección y reduce el residuo blanquecino en la piel, una queja común con otros filtros solares minerales.

El Environmental Working Group (EWG) respalda la aprobación de bemotrizinol, señalando que es un paso crucial hacia la mejora de la seguridad y eficacia de los protectores solares en EE.UU. Esto se considera especialmente relevante dado el hallazgo de que muchos ingredientes tradicionales pueden entrar en el torrente sanguíneo en niveles potencialmente peligrosos.

De los 550 protectores solares recomendados por EWG en su informe de 2026, 497 están elaborados principalmente con minerales que permanecen en la superficie de la piel y desvían y bloquean físicamente los rayos solares, resalta CNN en una publicación.

Por su parte, el doctor Jon LaPook, corresponsal médico jefe de CBS News, afirma que el bemotrizinol no se degrada tan fácilmente con el sol como los protectores solares disponibles actualmente, lo que significa que la protección dura más tiempo.

FDA exige a los fabricantes de productos químicos que investiguen antes de que puedan considerarse GRASE, es decir, “generalmente reconocidos como seguros y eficaces”.

Esa es una razón clave por la que la aprobación de un nuevo ingrediente químico más seguro para los protectores solares es una excelente noticia, afirmó David Andrews, director científico de EWG, citado por CNN.

Acción para una regulación moderna

A pesar del avance, el Consejo de Productos de Cuidado Personal pide a la FDA que continúe modernizando la regulación de ingredientes en protectores solares. Las propuestas anteriores para aclarar las etiquetas y mejorar la información al consumidor aún no se han implementado.

La medida de la FDA se alinea con los esfuerzos por actualizar las normativas en torno a la protección solar, destacando la importancia de asegurar opciones más seguras y efectivas para los consumidores estadounidenses. La aprobación de bemotrizinol representa un avance significativo hacia una mejor salud pública en relación con la exposición solar.

Así, la medida de la FDA se alinea con la prioridad del Informe Estratégico «Make America Healthy Again» (MAHA, por sus siglas en inglés): “La FDA promoverá la innovación en el mercado de protectores solares y mejorará los procesos regulatorios para los protectores solares de venta libre, que se han quedado rezagados con respecto a otros países”.

Efectos secundarios de protectores con bemotrizinol

En general, el bemotrizinol se considera un filtro UV con buen perfil de seguridad y poca irritación, pero como cualquier ingrediente cosmético, puede causar reacción alérgica o irritación cutánea en personas sensibles. También se han descrito casos de dermatitis de contacto, aunque parecen ser poco frecuentes.

Posibles efectos

Enrojecimiento, picor o ardor leve en la piel.

Dermatitis de contacto alérgica en personas predispuestas.

Irritación ocular si el producto entra en los ojos, algo que puede pasar con cualquier protector solar.

Qué tan probable es

La información disponible sugiere que el bemotrizinol rara vez se absorbe de forma significativa en la piel y rara vez produce irritación, por lo que los problemas parecen ser infrecuentes. Aun así, no hay tantos estudios a largo plazo como con otros ingredientes más antiguos, así que la vigilancia sigue siendo prudente.

Cuándo conviene suspenderlo

Si tras usarlo notas ronchas, picazón intensa, hinchazón, eccema o molestias repetidas, conviene dejar de usarlo y cambiar a otro fotoprotector. Si aparece dificultad para respirar o una reacción fuerte, eso requiere atención médica urgente.

En la práctica

Para la mayoría de las personas, un protector solar con bemotrizinol es una opción razonable y suele tolerarse bien. Si tienes piel muy sensible o antecedentes de alergia a cosméticos, suele ser buena idea hacer una prueba en una zona pequeña antes de usarlo de forma habitual.

También te puede interesar:

· Ingredientes naturales accesibles que cuidan tu piel

· Revelan el papel de las uvas en la protección de la piel frente a los rayos UV del sol

· El acné no es solo cuestión de adolescentes