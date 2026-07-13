Retiran del mercado baterías MagSafe tras relacionarse con incendios y quemaduras

De acuerdo con un comunicado de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU. (CPSC) se les indicó a los consumidores estadounidenses sobre el retiro de aproximadamente unos 1,400 cargadores de baterías MagSafe debido a riesgo de quemaduras e incendios.

Según la entidad reguladora, “la batería de iones de litio de los cargadores portátiles retirados del mercado puede sobrecalentarse e incendiarse, lo que supone un riesgo de lesiones graves o muerte por incendios y quemaduras”.

En el comunicado, la CPSC expresó que hasta el momento se han reportado casos de incendios y lesiones por quemaduras tras el uso de estas baterías portátiles; entre los casos registrados hay usuarios con quemaduras en manos y brazos y otros con daños materiales menores.

La comisión además explicó cuál debería ser el retiro adecuado de este tipo de artefacto: “No deseche esta batería externa con iones de litio en la basura, en el sistema general de reciclaje, ni en los contenedores de reciclaje de baterías usadas que se encuentran en diversas tiendas minoristas y de mejoras para el hogar. Las baterías de iones de litio retiradas del mercado deben desecharse de manera diferente a otras baterías, ya que presentan un mayor riesgo de incendio”.

Por su parte, la marca Flaunt detalló que las baterías retiradas del mercado se vendieron en línea en flauntcases.com bajo el número de modelo E33A, en los colores melón, negro, lavanda y blanco y la palabra “FLAUNT” grabada en la parte frontal derecha de la batería externa con un pequeño botón circular en la parte frontal, entre 2024 y 2025, con precios que alcanzaban los $65.

Por lo que recomienda a los consumidores no solo dejar de usar el artículo, sino ponerse en contacto con la marca para obtener su respectivo reembolso.

Sigue leyendo: