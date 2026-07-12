Retiran del mercado cocinas vendidas en Best Buy por riesgo de incendio

Esta semana, a través de un comunicado, la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de EE.UU. (CPSC) informó a la población sobre el retiro voluntario de al menos 3,820 cocinas de gas Insignia con controles frontales.

Según el reporte de la entidad reguladora, el producto retirado del mercado fue vendido en las tiendas de la cadena minorista Best Buy en Estados Unidos y un lote de 700 de estas unidades también se comercializó en Canadá con precios que oscilaban entre los $280 y $1,470 dólares.

De acuerdo con el informe, la CPSC indicó que, aunque hasta los momentos no se han reportado casos de usuarios lesionados, se levantó un reporte de un cliente, quien detalló que una de las perillas de su cocina se activó por contacto accidental, lo que podría causar un riesgo de incendio.

En este sentido, los clientes que tengan las cocinas de acero inoxidable de cinco perillas montadas en la parte frontal con la etiqueta “Insignia” en la parte inferior de la puerta del horno y que correspondan a los números de modelos: NS-RGFGSS1 y NS-RGFCGS2 deberán dejar de usarlas y reportarlas.

Best Buy, por su parte, también sugiere a los clientes mantener a los niños alejados de los mandos de la cocina, así como asegurarse que, antes de salir de casa o dormir, los mandos estén apagados para evitar cualquier riesgo de incendio. Para más información sobre el retiro de este electrodoméstico, los usuarios deben comunicarse con Best Buy al 800-566-7498 de 7:30 a. m. a 5 p. m. (hora central) de lunes a viernes.

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