Retiran del mercado unos 5,000 suéteres de mujer vendidos en Madewell y TJ Maxx
La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo advirtió que las prendas vendidas en los minoristas no cumplen con los estándares de inflamabilidad
Esta semana, la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de EE. UU. (CPSC) anunció a los consumidores estadounidenses el retiro voluntario de al menos 5,900 suéteres de mujer vendidos en las cadenas minoristas Madewell y TJ Maxx debido a que representan un riesgo de quemaduras y lesiones graves.
De acuerdo con el informe de la entidad reguladora, los funcionarios de seguridad determinaron luego de investigar que la prenda no cumple con los estándares de inflamabilidad, los cuales son obligatorios en este tipo de textiles.
El retiro fue anunciado el pasado jueves 16 de julio, afectando a los jerséis de cuello en V doble de Madewell, en el modelo n.º NT611, y a los cárdigan de cuello en V del modelo n.º NT612 vendidos en las tallas XS hasta la L en colores azul claro y crema por precios que alcanzan los $148 dólares.
Aunque hasta el momento no se han reportado inconvenientes con las prendas, la CPSC aconsejó a los consumidores dejar de usar el producto y comunicarse con la tienda donde la adquirió para su respectivo reembolso.
Los consumidores que deseen más información sobre este retiro pueden comunicarse con Madewell al 866-544-1937 de 9 a. m. a 9 p. m. (hora del este) de lunes a viernes o visitar la página de retiros del mercado de la compañía para obtener información adicional.
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