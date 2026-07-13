Retiran del mercado parrillas vendidas en Walmart y Lowe’s por riesgo de lesiones en los usuarios
Según la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor los usuarios afectados por el retiro podrán reclamar un reembolso de hasta $500
Esta semana, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU. (CPSC) informó a los consumidores estadounidenses sobre el retiro voluntario de al menos 12,660 parrillas de gas, las cuales fueron vendidas en las cadenas minoristas Walmart y Lowe’s.
De acuerdo con los detalles proporcionados por la entidad reguladora en su comunicado, estas parrillas retiradas corresponden a la famosa marca Cuisinart, que hasta los momentos está relacionada con 37 casos de incidentes durante su uso; aunque no se han registrado heridos, la empresa ha decidido acceder al retiro del mercado de su producto de forma preventiva.
En este sentido, la CPSC destacó que, en la mayoría de los casos, “la ventana de vidrio templado del horno de pizza puede romperse durante su uso, lo que supone un riesgo de lesiones graves por laceración”, dijo.
Además, indicó que el producto retirado corresponde a parrillas de gas Cuisinart Propel+ de cuatro quemadores 3 en 1 con plancha, quemador de estufa y horno para pizza vendidas en ambos minoristas, tanto en Estados Unidos como Canadá, entre 2024 y 2026, modelo CGG-6331 y el número 26-605.
Finalmente, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor sugirió a los consumidores dejar de usar la parrilla y, en cambio, comprobar en el sitio web de Conair si su producto está dentro de la lista, enviar dos fotografías, una del cristal y otra del número de serie, al sitio web https://www.recallrtr.com/3in1grill, ya que los usuarios afectados podrán reclamar un reembolso de hasta $500 dólares.
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