FDA retira del mercado medicamentos para perros y caballos tras contener fibra de vidrio en los viales

Esta semana, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitió una alerta sanitaria sobre el retiro voluntario de los medicamentos para perros y caballos de las marcas Adequan Canine Injection y Adequan im Injection tras encontrarse partículas de vidrio en los viales de inyección.

De acuerdo con el informe de la entidad sanitaria, el retiro afecta al menos dos lotes de Adequan Canine Injection, medicamento usado para la disfunción articular en perros, y dos lotes de Adequan im Injection, tratamiento para la disfunción articular y la cojera en caballos. Ambos fármacos son de administración intramuscular; vienen en la presentación de soluciones transparentes ligeramente amarillentas o incoloras.

Recientemente, el fabricante American Regent, Inc. se pronunció a través de un comunicado indicando que las fibras de vidrio fueron encontradas en los medicamentos durante sus inspecciones rutinarias. “American Regent, Inc. está comprometida con la seguridad de los pacientes que dependen de sus productos y está tomando esta medida de precaución para proteger la salud pública”, dijo la compañía.

Aunque hasta los momentos no se han reportado casos de lesiones en los animales relacionadas con el uso de este medicamento. La empresa alertó que “la administración de un producto inyectable intramuscular que contenga partículas, como fibras de vidrio, puede provocar irritación local, hinchazón, inflamación, dolor en el lugar de la inyección, infección o abscesos”.

En este sentido, tanto la FDA como el fabricante instan a los consumidores, hospitales veterinarios, distribuidores y minoristas a desechar el fármaco o devolverlo a la tienda donde lo adquirió para su respectivo reembolso.

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