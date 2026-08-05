Chipotle anuncia el retiro de sus famosos jalapeños tras un brote de salmonela

Este martes, la franquicia de restaurantes de comida rápida especializada en cocina tex-mex, Chipotle Mexican Grill, anunció el retiro de sus famosos jalapeños en varios de sus restaurantes debido a un posible brote de salmonela en uno de sus locales en Minnesota.

A través de un comunicado, la cadena de restaurantes señaló que, “por precaución, retiramos los jalapeños de nuestros restaurantes y los sustituimos por productos de otros productores. El Departamento de Salud de Minnesota ha confirmado que no tiene ninguna preocupación con respecto a Chipotle. Estamos colaborando con las autoridades de salud pública en sus esfuerzos”, aseguró.

De acuerdo con el reporte de la entidad sanitaria en Minnesota, hasta los momentos se han identificado 110 casos relacionados con este brote, de los cuales 75 aseguraban haber comido en Chipotle entre el 14 de junio y el 14 de julio.

Por su parte, el restaurante afirmó haber reemplazado los pimientos y revisado minuciosamente su cadena de suministro, luego de que el pasado 22 de julio la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informara sobre un rastreo a “múltiples ingredientes” que dieron positivo a la contaminación con salmonela.

Al respecto, Carlota Medus, supervisora epidemióloga sénior del Departamento de Salud de Minnesota, destacó que, “dadas las medidas que Chipotle implementó, no nos preocupa. Sin embargo, es posible que el brote continúe si el alimento contaminado se sirve en otros lugares”, dijo.

La supervisora epidemióloga también señaló que la entidad sanitaria prevé que el número de casos aumente incluso si las enfermedades se produjeron hace un par de semanas, ya que les llevará tiempo detectar los casos mediante la vigilancia epidemiológica.

Aunque Chipotle ha tomado las medidas necesarias, para el cierre de este martes sus acciones cayeron un 8.8% hasta los $34.18 dólares, al igual que otros restaurantes, los cuales han sido afectados tras el brote de ciclosporiasis, donde sus ventas han caído hasta un 30%.

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