Retiran del mercado calentadores de manos vendidos en Walmart debido a graves riesgos de incendio

A través de un comunicado publicado en su página web oficial, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU. (CPSC) anunció el retiro voluntario de calentadores de manos recargables de OCOOPA debido a un grave riesgo de lesiones y quemaduras.

De acuerdo con detalles de la entidad, el retiro abarca aproximadamente 1.5 millones de calentadores con batería de iones de litio vendidos en varios colores y diseños con doble cara que además cuenta con ajustes de calor regulables y carcasa de plástico rígido más cordón de silicona, los cuales presentaban sobrecalentamiento en sus baterías, creando un riesgo para sus usuarios.

Hasta los momentos, el producto vendido en cadenas minoristas como Amazon, Walmart y su propia tienda en línea Ocoopa.com y Ocoopa.net por precios entre los $15 y $60 dólares ha generado 1,480 informes sobre el sobrecalentamiento, de los cuales uno fue el fallecimiento de un adulto mayor de 83 años en California, 350 han sido quemaduras y 15 fueron incendios.

En este sentido, la CPSC indicó a los usuarios desechar el producto o devolverlo a la tienda donde lo adquirió para su respectivo reembolso.

En este caso, los consumidores pueden ponerse en contacto con OCOOPA Direct por correo electrónico ocooparecalls@ocoopa.cc para obtener un reembolso completo que puede ser por tarjeta de regalo o pago original; para ello especificó que los clientes afectados deben enviar una foto con el número de modelo y el número de lote.

Finalmente, la CPSC alertó a los consumidores no tirar los calentadores directamente a la basura, sino a contenedores de reciclaje, ya que las baterías de iones de litio defectuosas son un riesgo de incendio; los incidentes relacionados con este tipo de productos también pueden ser reportados a SaferProducts.gov.

Sigue leyendo: