FDA anuncia el retiro de las galletas de mantequilla de Lidl debido a la presencia de posibles alérgenos

Este martes, a través de un comunicado por su página web oficial, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) anunció el retiro voluntario del mercado de las famosas galletas de mantequilla de Lidl debido a la presencia de posibles alérgenos que pueden ser perjudiciales para la salud de algunos consumidores.

De acuerdo con la entidad sanitaria, las galletas de la marca Eridanous contienen dentro de sus ingredientes trigo, soja, leche y huevo, los cuales no fueron declarados en el empaque, así como tampoco el envase en el que se distribuyeron proporcionaba información nutricional ni los otros ingredientes.

Según detalles del informe, este alimento fue distribuido entre el 15 y el 22 de julio en al menos 10 estados del país: Delaware, el Distrito de Columbia, Georgia, Maryland, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Pensilvania, Carolina del Sur y Virginia en la cadena minorista Lidl bajo el nombre de “Galletas de mantequilla Eridanous con cobertura de trufa de chocolate y relleno de albaricoque” de 11,6 onzas o 330 gramos y código de UPC n.° 4056489125839.

La cadena de supermercados se pronunció en un comunicado indicando que “las personas que tienen alergia o sensibilidad al trigo, la soja, la leche o los huevos corren el riesgo de sufrir reacciones alérgicas graves o potencialmente mortales si consumen estos productos”, dijo.

Aunque hasta los momentos no se han reportado casos de intoxicación relacionada con el consumo de este producto, la minorista expresó: “Lidl EE.UU. lamenta cualquier inconveniente relacionado con esta retirada voluntaria”.

Por su parte, la FDA recomienda desechar el alimento o devolverlo a la tienda donde lo adquirió para su respectivo reembolso. Los clientes que deseen más información pueden llamar a la línea directa de atención al cliente de Lidl en EE. UU. al (844) 747-5435 entre las 8 am y las 8 pm ET, de lunes a sábado.

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