Alerta por Salmonella: retiran 20 alimentos vendidos en Target, Trader Joe’s y otras grandes cadenas

Una alerta alimentaria se amplía en Estados Unidos por productos preparados con jalapeños que podrían estar contaminados con Salmonella. Taylor Fresh Foods, empresa matriz de Taylor Farms, retiró 20 alimentos vendidos en cadenas como Target, Trader Joe’s, Walmart, Kroger, Whole Foods, Hannaford y Stop & Shop. Los productos incluyen guacamole, pico de gallo, salsas, dips, burritos y otros alimentos listos para consumir.

El retiro comenzó después de que Coast Citrus Distributors retirara voluntariamente jalapeños frescos por una posible contaminación. La FDA y los CDC investigan un brote multestatal vinculado a esos pimientos, provenientes de un productor de Sinaloa, México. Hasta la última actualización oficial, 345 personas se habían enfermado en 27 estados y 36 habían sido hospitalizadas. No se habían reportado muertes.

Hay una aclaración importante: Taylor Fresh Foods informó que no tiene conocimiento de enfermedades vinculadas específicamente con sus productos retirados. Los 345 casos corresponden al brote general relacionado con los jalapeños investigados, no necesariamente a estos 20 alimentos preparados.

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Qué productos fueron retirados

La FDA publicó una lista de productos distribuidos por Taylor Fresh Foods con fechas “Best If Used By” que llegan hasta el 16 de agosto de 2026.

Entre los alimentos afectados aparecen:

Target: Taco Dip, Mango Pico de Gallo, Spicy Guacamole, Pico de Gallo y Authentic Guacamole

Trader Joe’s: Fiesta Style Salad with Shrimp

Walmart: Freshness Guaranteed Hot/Spicy Pico de Gallo y Mild Pico de Gallo

Whole Foods: varias salsas y tipos de pico de gallo, incluida Salsa Fresca Medium, Pico de Gallo Mild, Pico de Gallo Spicy, Salsa Roja Medium y Pineapple Mango Salsa Mild

Kroger: Spicy Roast Beef Sandwich, Spicy Jarlsberg Dip y Spicy Pimento Cheese Dip

Hannaford: jalapeños picados y Rice and Bean Burrito

Stop & Shop y Hannaford: Pico de Gallo Salsa

No todos los productos fueron distribuidos a nivel nacional. La presencia cambia según la cadena y el estado.

Hasta la última actualización oficial, 345 personas se habían enfermado en 27 estados y 36 habían sido hospitalizadas. No se habían reportado muertes. Crédito: Babul Hosen | Shutterstock

En qué estados se distribuyeron

Taylor Fresh Foods indicó que los productos fueron enviados a centros de distribución minorista en 26 estados:

Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Maine, Michigan, Minnesota, Missouri, Mississippi, Nebraska, New Hampshire, Nueva York, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Vermont, Wisconsin y West Virginia.

La FDA señaló que las tiendas que recibieron productos retirados incluyen Hannaford, Kroger, Stop & Shop, Target, Trader Joe’s, Walmart y Whole Foods.

Target tiene cinco productos incluidos en el retiro

Target concentra varios de los alimentos incluidos en la alerta. Según la lista oficial, fueron retirados:

Taco Dip de 20 onzas, con UPC 030223073581 y fechas de consumo preferente del 12 al 13 de agosto, distribuido en Florida, Ohio y Texas.

Mango Pico de Gallo de 11 onzas, UPC 030223073543, con fechas del 8 al 13 de agosto, vendido en Ohio y Texas.

Spicy Guacamole de 13 onzas, UPC 030223073574, con fechas del 7 al 13 de agosto, distribuido en Ohio y Texas.

También están incluidos el Pico de Gallo de 16 onzas y el Authentic Guacamole de 13 onzas, ambos distribuidos en Texas.

Trader Joe’s también figura en la lista

En Trader Joe’s, el producto afectado es la Fiesta Style Salad with Shrimp de 11.11 onzas, con UPC 000000818377 y fechas “Best If Used By” entre el 7 y el 12 de agosto. Según la FDA, este producto fue distribuido en Texas.

Walmart y Whole Foods también retiraron productos

Walmart retiró dos variedades de pico de gallo de su marca Freshness Guaranteed. El Hot o Spicy Pico de Gallo de 10 onzas fue distribuido en Florida, Illinois, Louisiana, Minnesota, Nebraska, Oklahoma y Wisconsin.

El Mild Pico de Gallo de 10 onzas llegó además a Texas. Ambos tienen fechas de consumo preferente que llegan hasta el 16 de agosto.

Whole Foods, por su parte, retiró varias salsas y productos preparados que contienen los jalapeños investigados. Reuters informó el 12 de agosto que la cadena había retirado artículos de sus secciones de productos frescos y comidas preparadas como medida preventiva.

La compañía aseguró que había retirado los productos afectados de sus estantes y pidió a quienes ya los hubieran comprado que los desecharan y solicitaran un reembolso.

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Chipotle y QDOBA también recibieron jalapeños del distribuidor

La FDA confirmó además que Chipotle y QDOBA recibieron jalapeños importados por Coast Citrus Distributors. Chipotle comenzó a cambiar de proveedor en los establecimientos afectados el 20 de julio y QDOBA dejó de utilizar esos jalapeños el 28 de julio.

La agencia aclaró que, debido a esas medidas, no considera que actualmente exista un riesgo continuo para los consumidores en esos restaurantes.

Qué relación tienen los jalapeños con el brote de Salmonella

La investigación se centra en jalapeños frescos procedentes de Sinaloa, México, distribuidos en Estados Unidos por Coast Citrus Distributors. La FDA identificó a un productor de Sinaloa que abastecía a esa distribuidora como una posible fuente del brote.

Taylor Fresh Foods informó que dejó de abastecerse de ese productor y que comenzó a completar sus pedidos con otros proveedores. La investigación continúa abierta.

Ya hay 345 casos en 27 estados

Hasta la última actualización de la FDA, el brote había dejado 345 personas enfermas, 36 hospitalizaciones y ninguna muerte confirmada.

Los casos fueron registrados en Alabama, Arkansas, California, Colorado, Georgia, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington, Wisconsin y Wyoming.

El inicio de enfermedad más reciente registrado por la FDA corresponde al 20 de julio de 2026, aunque las autoridades advierten que puede existir un retraso entre el momento en que una persona se enferma y su incorporación a las estadísticas oficiales.

Mapa de recuento de casos proporcionado por los CDC. Crédito: CDC | Cortesía

Qué hacer si compraste uno de los alimentos retirados

La recomendación de la FDA es directa: no consumir los productos incluidos en el retiro. Quienes todavía tengan alguno de estos alimentos en el refrigerador deben desecharlo. Taylor Fresh Foods señaló que pueden solicitar un reembolso en el establecimiento donde hicieron la compra.

También se recomienda limpiar y desinfectar superficies, recipientes o espacios del refrigerador que hayan estado en contacto con los alimentos retirados para reducir el riesgo de contaminación cruzada.

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Cuáles son los síntomas de Salmonella

“La enfermedad suele aparecer entre 12 y 72 horas después de ingerir alimentos contaminados con Salmonella , y los síntomas generalmente duran de cuatro a siete días. Los síntomas incluyen diarrea, fiebre y calambres abdominales”, advierten expertos de la FDA.

Los niños pequeños, los adultos mayores y las personas con sistemas inmunitarios debilitados tienen mayor riesgo de desarrollar cuadros graves.

Taylor Fresh Foods agrega que también pueden presentarse náuseas y vómitos y que, en casos poco frecuentes, la infección puede pasar al torrente sanguíneo y provocar complicaciones más serias.

Quienes crean haber desarrollado síntomas después de consumir alimentos con jalapeños afectados deben comunicarse con un profesional de la salud.

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La investigación sigue abierta

La FDA mantiene el brote con estado “ongoing”, es decir, la investigación continúa en curso. La agencia trabaja para determinar la distribución completa de los jalapeños y advierte que podrían producirse nuevas actualizaciones.

El retiro de Taylor Farms se amplió además con medidas de otras empresas que utilizaron los mismos jalapeños en sus alimentos preparados, entre ellas Whole Foods.

Por eso, los consumidores que hayan comprado recientemente salsa, guacamole, pico de gallo, dips u otros alimentos preparados con jalapeños deberían revisar marca, tamaño, UPC y fecha de consumo preferente antes de comerlos.

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