Costco alerta a sus clientes por nuevos retiros de alimentos: qué productos no se deben consumir

Costco mantiene activas nuevas alertas de seguridad alimentaria que afectan a productos vendidos en algunas de sus tiendas de Estados Unidos. La más reciente corresponde a jalapeños verdes retirados por una posible contaminación con Salmonella, mientras que la compañía también advierte sobre determinados burritos congelados que pueden contener un alérgeno no declarado.

Los avisos aparecen actualmente entre los primeros retiros publicados en la página oficial de Recalls & Product Notices de Costco, aunque no afectan a todas las sucursales del país. Los consumidores deben prestar especial atención al lugar donde realizaron la compra y al número de artículo antes de desechar un producto.

Los casos tampoco tienen el mismo origen. Los jalapeños forman parte de una alerta relacionada con un posible riesgo microbiológico, mientras que los burritos presentan un problema de etiquetado que puede resultar peligroso para las personas alérgicas al huevo.

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Costco retira jalapeños verdes por posible presencia de Salmonella

La advertencia más reciente de Costco afecta a Green Jalapeño Peppers, identificados con el número de artículo 514606. El retiro está limitado a tres Costco Business Centers: Dallas y Stafford, en Texas, y Orlando, en Florida. Costco publica avisos separados para las tiendas de Texas y la de Orlando.

El motivo es una posible contaminación con Salmonella, una bacteria que puede provocar enfermedad gastrointestinal y que representa un riesgo especialmente importante para niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

La advertencia coincide con una investigación más amplia de las autoridades sanitarias estadounidenses sobre jalapeños vinculados a un brote de Salmonella. En los últimos días también se han retirado productos elaborados con jalapeños y comercializados por otras grandes cadenas del país.

Quienes hayan comprado los jalapeños afectados en esos Costco Business Centers no deben consumirlos y deben seguir las instrucciones incluidas en el aviso de retiro.

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Qué tiendas Costco están afectadas por el retiro de jalapeños

Este punto es importante: el retiro no afecta a todos los Costco de Estados Unidos. Los avisos publicados por la compañía corresponden específicamente a:

Costco Business Center de Dallas, Texas

Costco Business Center de Stafford, Texas

Costco Business Center de Orlando, Florida

En los tres casos, el producto que debe identificarse es Green Jalapeño Peppers, Item #514606.

Por lo tanto, un consumidor que tenga jalapeños comprados en Costco no debería asumir automáticamente que forman parte del retiro: debe comprobar el establecimiento de compra y la identificación del producto.

Costco también mantiene una alerta por burritos congelados

El segundo alimento que aparece actualmente en la página de alertas de Costco es Red’s Steak Cilantro and Lime Burrito, artículo #1375342.

En este caso, técnicamente no se trata de un retiro activo solicitado por las autoridades, sino de una alerta de salud pública emitida el 29 de julio por el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura (FSIS).

La diferencia se debe a que los lotes afectados ya no estaban disponibles para la venta cuando se detectó el problema. Sin embargo, las autoridades consideran que algunos consumidores podrían conservarlos en sus congeladores.

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Por qué los burritos pueden ser peligrosos

El problema surgió después de que un consumidor descubriera que dentro de una caja de Red’s Steak, Cilantro and Lime Burritos había un producto diferente al indicado en el envase.

Ese producto contiene huevo, pero el alérgeno no aparecía declarado en la etiqueta. Esto puede representar un riesgo serio para las personas con alergia al huevo. Por ese motivo, el FSIS recomendó que quienes tengan los paquetes afectados no consuman los burritos y los desechen o los devuelvan al lugar donde los compraron.

Hasta el momento, las autoridades indicaron que no se han confirmado reacciones adversas relacionadas con estos productos.

Cómo identificar los burritos vendidos en Costco

Los productos afectados fueron elaborados el 19 de junio de 2026 y se distribuyeron a centros de Costco en Illinois, Michigan y Minnesota. Son cajas de 3 libras y 2 onzas que contienen 10 unidades de Red’s Steak Cilantro and Lime Burrito. Los productos llevan el número de establecimiento “EST. 46069” dentro del sello de inspección del USDA.

Los lotes afectados son: L1 SD6170 1503, 1535, 1606, 1639, 1717, 1750, 1831, 1908, 1954, 2031, 2108 y 2130. El FSIS pidió revisar los congeladores precisamente porque, aunque el producto afectado ya no esté a la venta, las cajas contienen diez burritos y pueden permanecer almacenadas durante bastante tiempo.

Qué deben hacer los clientes de Costco

Los consumidores que tengan alguno de estos alimentos deben comprobar primero el número de artículo, lote y lugar de compra.

En el caso de los jalapeños, la alerta se concentra en los Costco Business Centers de Dallas, Stafford y Orlando. Para los burritos, el problema afecta a determinados lotes distribuidos en Illinois, Michigan y Minnesota.

Costco mantiene una sección específica donde actualiza sus retiros y avisos de seguridad, por lo que los socios pueden consultar allí si aparecen nuevos productos afectados.

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