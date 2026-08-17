Retiran del mercado especias vendidas en Lidl por riesgo de salmonela

De acuerdo con un reporte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), se está retirando del mercado una mezcla de especias para wok vendidas en la cadena minorista Lidl debido a una posible contaminación con salmonela.

Según el informe de la entidad sanitaria, el producto afectado por el retiro habría sido distribuido en al menos nueve estados del país: Delaware, Georgia, Maryland, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Pensilvania, Carolina del Sur, Virginia y Washington D. C. bajo la marca Vitasia Chinese Style con el código UPC 4335619355491, lote n.º 155846 y fecha de caducidad de junio de 2028.

Aunque hasta la fecha no se han reportado casos de consumidores enfermos por la ingesta de este alimento, la cadena minorista indicó en un comunicado que “los clientes que tengan en su poder los productos afectados deben desecharlos inmediatamente o devolverlos a su tienda Lidl más cercana para obtener un reembolso completo; no es necesario presentar el recibo para la devolución en la tienda”, dijo.

Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) alertaron a la población sobre los riesgos de consumir un alimento contaminado por salmonela, detallando que en la mayoría de los casos los síntomas más comunes son diarrea, fiebre y cólicos estomacales, pero que, para las mujeres embarazadas, adultos mayores, niños o personas con sistema inmune debilitado, puede requerir de hospitalización y tratamiento médico.

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