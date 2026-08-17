Retiran del mercado unas 250,000 minineveras de Cooluli debido a riesgos de incendio

Esta semana, a través de un comunicado, la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de EE.UU. (CPSC) anunció el retiro voluntario de al menos 250,000 minineveras de la marca Cooluli debido a riesgo de incendio y quemaduras.

De acuerdo con la entidad, el producto afectado por el retiro son los modelos de 10 litros y 15 litros, con los lotes de producción 1535-1545 y 1200000-1202080 (impresos en una etiqueta en el interior de la puerta del minirefrigerador), en las series Infinity, Classic, Glow Beauty y Vibe vendidos en línea en Amazon y Cooluli desde enero de 2019 hasta octubre de 2024.

Aunque la causa de la falla del electrodoméstico se desconoce, en el comunicado la CPSC indicó que “el interruptor eléctrico de los minirefrigeradores retirados del mercado puede sufrir un cortocircuito, lo que supone un riesgo de incendio y quemaduras”.

Hasta los momentos se han reportado 19 casos de sobrecalentamiento, provocando daños de hasta $80,000 dólares y un consumidor lesionado tras la inhalación de humo causa del incendio.

Por su parte, la marca se pronunció en su página web indicando que “hemos detectado un posible problema en los refrigeradores Cooluli de 10 y 15 litros más antiguos que cuentan con una fuente de alimentación interna, y solucionarlo es importante para nosotros. Por lo tanto, estamos retirando voluntariamente esas unidades específicas y enviando a los clientes que cumplan con los requisitos un kit de reparación gratuito”, dijo.

En este sentido, la CPSC aconsejó a los clientes dejar de usar el artefacto y ponerse en contacto con la marca fabricante, la cual en su página web especificó los pasos a seguir para determinar si el modelo con el que cuenta está incluido en el retiro, ya que a los usuarios con modelos afectados se les proporcionará un cable de alimentación de CC de repuesto y una pegatina para cubrir el puerto de CA.

Para obtener más información, puede comunicarse por correo electrónico a recall@cooluli.com o por teléfono al (718) 834-5312 durante el horario comercial habitual.

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