Walmart retira del mercado kits de sopa por posible contaminación de listeria

Esta semana, a través de un comunicado, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció el retiro del mercado de al menos 3,240 kits de sopa de tomate, los cuales eran vendidos en algunas tiendas de Walmart en al menos 29 estados del país ante un posible riesgo de estar contaminados con listeria.

De acuerdo con los detalles del informe de la entidad sanitaria, el alimento retirado proviene de la empresa Kettle Cuisine, un fabricante con sede en Maryland, quien, pese a que hasta los momentos no se han reportado casos de personas enfermas por el consumo de este alimento, alertó que, tras una inspección, el producto dio positivo al contagio.

En este sentido, el aviso de la FDA destaca que “el producto podría estar contaminado con Listeria monocytogenes, un organismo que puede causar infecciones graves y, en ocasiones, mortales en niños pequeños, personas frágiles o ancianas y otras personas con sistemas inmunitarios debilitados”.

Asimismo, el comunicado indica las especificaciones del producto para que los consumidores puedan reconocerlo. El alimento es de la marca Marketside, tiene fecha de vencimiento del 22 de agosto, código de producto 194346474004, con tamaño del paquete 14 onzas.

La agencia también expresó a los consumidores: “No se fíe del olor ni de la apariencia para determinar si el producto es seguro”, y sugiere en este caso desechar el producto o devolverlo a la tienda donde lo adquirió para su respectivo reembolso. Los clientes también pueden comunicarse con Kettle Cuisine al 617-409-1104 de lunes a viernes de 8 am a 5 pm ET.

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