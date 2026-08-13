Retiran alimentos preparados con jalapeños por riesgo de salmonela





Los jalapeños se usaron en varias marcas de salsas, wraps, ensaladas y otros productos. Pero, por ahora, los expertos de CR recomiendan evitar todos los alimentos preparados que contengan jalapeños.

Entre los productos retirados del mercado se encuentran pico de gallo preparado, bowls, salsa, guacamole, burritos y jalapeños picados.

By Paris Martineau

Decenas de alimentos preparados vendidos en supermercados y tiendas de conveniencia de todo EE. UU. han sido retirados del mercado porque contienen jalapeños que podrían estar contaminados con salmonela.

Según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), no parece que los jalapeños implicados se hayan vendido enteros en la sección de frutas y verduras de los supermercados. En cambio, se enviaron a restaurantes y empresas de servicios de alimentos, donde se usaron en una variedad de alimentos preparados que se vendieron en gran parte de EE. UU. Entre ellos se encuentran salsas como pico de gallo y guacamole; sándwiches, wraps y enchiladas; y ensaladas y bowls con pollo y carne de res, entre otros.

Los productos retirados del mercado se vendieron bajo distintas marcas en tiendas Albertsons, Dillons, H-E-B, Hannaford, Kroger, Publix, RaceTrac, Randalls, Stop & Shop, Target, Tom Thumb, Trader Joe’s, Walmart, Wawa y Whole Foods.

Puedes encontrar listas de los productos específicos en el sitio web de la FDA, el sitio web del Departamento de Agricultura y el sitio web de Publix. Whole Foods también publicó una lista de sus productos retirados del mercado. Al parecer, muchos de los alimentos preparados fueron distribuidos a las tiendas por Taylor Farms y Greencore USA/Bakkavor USA, aunque la mayoría se vendieron bajo diferentes marcas o sin marca alguna.

Los jalapeños se cultivaron en el noroeste de México y fueron suministrados por Coast Citrus Distributors, un gran distribuidor mayorista de frutas y verduras.

Se cree que los jalapeños de esta empresa son la fuente de un brote de salmonela que ha enfermado a 345 personas en 27 estados desde junio. Al menos 36 personas han sido hospitalizadas y, hasta ahora, no se han reportado muertes. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han relacionado los casos con alimentos que contenían estos jalapeños y que se consumieron en restaurantes de comida mexicana, especialmente Chipotle y QDOBA, durante junio y julio. A finales de julio, Chipotle cambió de proveedor de jalapeños y QDOBA dejó de servirlos. Como resultado, la FDA y los CDC dicen que ya no consideran que comer en estos restaurantes represente un riesgo continuo.

No se ha relacionado directamente ningún caso de enfermedad con los alimentos preparados con jalapeños que fueron retirados del mercado.

Representantes de Taylor Farms y Bakkavor USA no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Lo que recomiendan los expertos en seguridad alimentaria de CR

Si tienes en casa alguno de los productos retirados del mercado, no lo comas. Deséchalo de inmediato y solicita un reembolso en la tienda donde lo compraste.

Sin embargo, los expertos en seguridad alimentaria de Consumer Reports recomiendan evitar todos los alimentos preparados que contengan jalapeños hasta que haya más información. Esto se debe a que la FDA sigue investigando a dónde se distribuyeron los jalapeños y es posible que aumente la cantidad de productos afectados por este retiro del mercado.

“Hasta que sepamos más, recomiendo evitar los alimentos preparados con jalapeños, a menos que estés seguro de que los jalapeños no fueron suministrados por Coast Citrus Distributors”, dice el doctor James E. Rogers, PhD, director de seguridad alimentaria de Consumer Reports. “Los jalapeños enteros comprados en el supermercado o en un mercado de agricultores no parecen estar afectados”.

Nota del editor: Este artículo se actualizó para incluir más detalles sobre el retiro del mercado.

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