Retiran del mercado más de un millón de escaleras vendidas en Home Depot por riesgo de caídas y lesiones

Esta semana, a través de un comunicado, la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de Estados Unidos (CPSC) anunció el retiro voluntario de las escaleras para áticos vendidas en tiendas minoristas como Home Depot, Lowe’s, Do It Best, Orgill, Amazon y otras en todo el país debido a riesgo de caídas y lesiones.

De acuerdo con la entidad reguladora, el retiro abarca al menos 1,770,000 de las escaleras de las marcas Louisville, Featherlite, Lite y Century, las cuales fueron fabricadas en México y vendidas entre noviembre de 2012 y julio de este año con precios que alcanzan hasta los $600 dólares.

Los fabricantes además detallan que las escaleras son elaboradas en aluminio o madera con amortiguadores de gas, pasamanos y fabricadas en varios tamaños para las diferentes aberturas de los áticos; sin embargo, se confirmó que los pernos podrían romperse y ocasionar accidentes en quien las use, destacó la CPSC.

Hasta el momento, se han reportado 11 casos de rotura de pernos en este artículo, y entre los afectados se destaca que uno de los usuarios resultó gravemente herido en la espalda, cabeza y cuello.

En este sentido, la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor, como las marcas distribuidoras, indicaron a los consumidores dejar de usar ese tipo de modelo de escalera y reportarlo para recibir su respectivo reembolso.

Asimismo, informaron que los clientes pueden buscar en la página web http://www.atticstairwayrecall.expertinquiry.com/product la marca y el número de modelo de las escaleras y obtener un kit gratuito de dos pernos separadores de ¼ de pulgada, arandelas, tuercas de seguridad e instrucciones de instalación a través del portal http://www.atticstairwayrecall.expertinquiry.com.

Los clientes que deseen más información pueden comunicarse con la línea directa de atención al cliente al 888-679-5132, de lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 (hora del este).

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