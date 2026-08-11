Retiran casi 30,000 libras de carne cruda por no cumplir con la inspección de importación

Esta semana, a través de un comunicado, el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos anunció el retiro de aproximadamente 30,000 libras de carne cruda importada debido a que el alimento no contaba con los requerimientos de inspección adecuados.

De acuerdo con el comunicado de la entidad, la carne proviene de Argentina y fue distribuida en el país por la empresa Corte Argentino USA LLC, con sede en Florida, y, pese a que cumplía con los requisitos del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. y del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal, debió ser reinspeccionada por el FSIS, el cual se encarga de verificar la documentación, etiquetado, empaquetado, estado general del producto y contaminantes.

En este sentido, el FSIS detalló que los productos afectados fueron distribuidos en supermercados y cadenas minoristas de Texas y Florida con fecha de fabricación entre el 15 y el 20 de mayo y fecha de caducidad entre el 15 y el 20 de septiembre, con el número de establecimiento argentino “EST. N° OF. 2025” y la marca de expedición “26644-AA”; el retiro incluye:

“FrigorIfico Gorina SAIC” carne de res deshuesada “Top Sirloin Butt” (“Cuadril Sin Tapa”).

“FrigorIfico Gorina SAIC” carne de res deshuesada “Eye Round” (“Peceto”).

“FrigorIfico Gorina SAIC” carne de res deshuesada “Topside Cap Off” (“Nalga AD S/Tapa”).

“FrigorIfico Gorina SAIC” carne de res deshuesada “Flat” (“Carnaza”) cuadrada.

“FrigorIfico Gorina SAIC” de ternera deshuesada “Knuckle” (“Bola de Lomo”).

Hasta los momentos, la agencia afirmó que no se han detectado casos de infección o enfermedad por el consumo de estos productos; sin embargo, recomienda a la población no consumir el alimento y en cambio desecharlo o devolverlo a la tienda donde lo adquirió.

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