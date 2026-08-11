Retiran casi 30,000 libras de carne cruda por no cumplir con la inspección de importación
El alimento proveniente de Argentina y no contaba con la reinspección del Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS)
Esta semana, a través de un comunicado, el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos anunció el retiro de aproximadamente 30,000 libras de carne cruda importada debido a que el alimento no contaba con los requerimientos de inspección adecuados.
De acuerdo con el comunicado de la entidad, la carne proviene de Argentina y fue distribuida en el país por la empresa Corte Argentino USA LLC, con sede en Florida, y, pese a que cumplía con los requisitos del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. y del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal, debió ser reinspeccionada por el FSIS, el cual se encarga de verificar la documentación, etiquetado, empaquetado, estado general del producto y contaminantes.
En este sentido, el FSIS detalló que los productos afectados fueron distribuidos en supermercados y cadenas minoristas de Texas y Florida con fecha de fabricación entre el 15 y el 20 de mayo y fecha de caducidad entre el 15 y el 20 de septiembre, con el número de establecimiento argentino “EST. N° OF. 2025” y la marca de expedición “26644-AA”; el retiro incluye:
- “FrigorIfico Gorina SAIC” carne de res deshuesada “Top Sirloin Butt” (“Cuadril Sin Tapa”).
- “FrigorIfico Gorina SAIC” carne de res deshuesada “Eye Round” (“Peceto”).
- “FrigorIfico Gorina SAIC” carne de res deshuesada “Topside Cap Off” (“Nalga AD S/Tapa”).
- “FrigorIfico Gorina SAIC” carne de res deshuesada “Flat” (“Carnaza”) cuadrada.
- “FrigorIfico Gorina SAIC” de ternera deshuesada “Knuckle” (“Bola de Lomo”).
Hasta los momentos, la agencia afirmó que no se han detectado casos de infección o enfermedad por el consumo de estos productos; sin embargo, recomienda a la población no consumir el alimento y en cambio desecharlo o devolverlo a la tienda donde lo adquirió.
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