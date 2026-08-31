Retiran del mercado cepillos para parrillas de Cuisinart por riesgo de lesiones en los consumidores

Esta semana, a través de un comunicado oficial de la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo (CPSC) se les informó a los consumidores estadounidenses sobre el retiro voluntario de al menos 3,6 millones de cepillos para parrilla de la marca Cuisinart relacionados con reportes de lesiones y laceraciones.

De acuerdo con la entidad reguladora, hasta la fecha se han reportado unos 54 casos en los que las cerdas metálicas de los cepillos se rompieron mientras se limpiaban las parrillas, adhiriéndose en las superficies de cocción y a los alimentos, haciendo que los consumidores ingirieran los alambres afilados, los cuales causaron lesiones internas graves en algunos clientes.

¿Cuál es el producto que se está retirando del mercado?

Según el informe de la CPSC, el retiro afecta a los cepillos para parrilla de cerdas metálicas de Cuisinart con los números de modelo: CCB-100, CCB-4125, CCB-5014, CCB-6450, CCB-8012, CCB-4114, CCB-W2, CSBS-777 algunos de mangos de plástico, acero inoxidable y madera, vendidos entre 2009 y marzo del 2026 con precios que oscilaban entre los $8 y los $20 dólares, en tiendas minoristas como Walmart, Burlington, TJ Maxx y Ross, Amazon y Cuisinart.com.

¿Qué deben hacer los consumidores ante el retiro del producto?

De acuerdo con un comunicado de Conair, la empresa matriz de Cuisinart, los consumidores que tengan el producto pueden comunicarse con la compañía para obtener un crédito en la tienda o un reembolso; además, durante el proceso de reclamación, a los consumidores afectados se les indicará cómo desechar los cepillos defectuosos.

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