Alerta en cinco estados: retiran pollo Buffalo congelado producido sin inspección
El producto retirado del mercado proviene de la empresa Shanghai Ravioli Corporation, con sede en Boston que violó las normas del FSIS
Este miércoles, a través de un comunicado, el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) del Departamento de Agricultura anunció a los consumidores estadounidenses sobre el retiro de aproximadamente 25,000 libras de pollo búfalo congelados debido a una infracción en su proceso de inspección.
De acuerdo con la entidad, se retiraron cajas de cartón con 120 unidades de “Benedetto’s Buffalo Chicken Mozzarella Stick” y 100 unidades de “Buffalo Chicken Rangoon”, provenientes de la empresa Shanghai Ravioli Corporation, con sede en Boston, con fechas de caducidad comprendidas entre el 8 de julio de 2026 y el 29 de junio de 2027, las cuales fueron distribuidas en varias cadenas minoristas en Maine, Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island y Vermont.
Según el FSIS, el alimento retirado del mercado no cuenta con el proceso de inspección adecuado y contiene marcas de registros falsas circulando bajo el número de establecimiento “EST. 18004”, por lo que se les ordenó a los supermercados y minoristas retirar estos productos de sus anaqueles.
Aunque, hasta los momentos, no se han reportado casos de enfermedades relacionadas con la ingesta de este alimento, la entidad recomienda a los consumidores desechar el producto o devolverlo a la tienda donde lo adquirió para su respectivo reembolso, ya que los productos que no cuentan con las inspecciones adecuadas pueden violar las normas sanitarias y poner en riesgo la seguridad y salud de los consumidores.
Sigue leyendo:
- Costco retira del mercado alimentos con jalapeño debido a una posible contaminación por salmonela
- Retiran del mercado helados de fruta Outshine debido a una posible contaminación en su empaque
- Retiran del mercado especias vendidas en Lidl por riesgo de salmonela
- Retiran del mercado unas 250,000 minineveras de Cooluli debido a riesgos de incendio