Alerta en cinco estados: retiran pollo Buffalo congelado producido sin inspección

Este miércoles, a través de un comunicado, el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) del Departamento de Agricultura anunció a los consumidores estadounidenses sobre el retiro de aproximadamente 25,000 libras de pollo búfalo congelados debido a una infracción en su proceso de inspección.

De acuerdo con la entidad, se retiraron cajas de cartón con 120 unidades de “Benedetto’s Buffalo Chicken Mozzarella Stick” y 100 unidades de “Buffalo Chicken Rangoon”, provenientes de la empresa Shanghai Ravioli Corporation, con sede en Boston, con fechas de caducidad comprendidas entre el 8 de julio de 2026 y el 29 de junio de 2027, las cuales fueron distribuidas en varias cadenas minoristas en Maine, Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island y Vermont.

Según el FSIS, el alimento retirado del mercado no cuenta con el proceso de inspección adecuado y contiene marcas de registros falsas circulando bajo el número de establecimiento “EST. 18004”, por lo que se les ordenó a los supermercados y minoristas retirar estos productos de sus anaqueles.

Aunque, hasta los momentos, no se han reportado casos de enfermedades relacionadas con la ingesta de este alimento, la entidad recomienda a los consumidores desechar el producto o devolverlo a la tienda donde lo adquirió para su respectivo reembolso, ya que los productos que no cuentan con las inspecciones adecuadas pueden violar las normas sanitarias y poner en riesgo la seguridad y salud de los consumidores.

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