Retiran del mercado juguetes blandos tras detectar riesgo de asfixia

De acuerdo con un comunicado de la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor (CPSC), se alerta a los consumidores estadounidenses sobre el retiro de al menos 15,000 juguetes blandos de plástico debido a riesgos de asfixia en los infantes.

Según la entidad, el retiro abarca los productos Squeezy Dumplings de GIHNJSI y Rainbow Mystery Squishy Buns de OKK Trading, ya que ambos fueron identificados como de alto riesgo al contener bolitas de agua que se expanden y que podrían ser ingeridas por los niños al momento de jugar, causando obstrucción intestinal, asfixia o algún otro peligro.

En el comunicado, la CPSC señaló que los juguetes infringen las normas de seguridad federal. “Si se ingiere una bolita de agua, puede suponer un riesgo de asfixia, obstrucción intestinal y otros peligros para el organismo del niño, lo que puede provocar malestar grave, vómitos, deshidratación y riesgo de muerte”, destacó la entidad.

¿Qué juguetes están siendo afectados por el retiro?

Más de 8,000 paquetes de Squeezy Dumplings con las etiquetas “SQUEEZY DUMPLINGS” y “SQUEEZE ME”; además de 7,200 juguetes Rainbow Mystery Squishy Bun con las etiquetas “Rainbow MYSTERY” y “SUGAR EDITION” están siendo retirados del mercado.

Los juguetes que se describen como pelotas blandas, translúcidas, contienen partículas y bolitas de agua brillantes en su interior, las cuales se expanden más allá de los tamaños permitidos. Se vendieron en tiendas minoristas físicas y online como Amazon entre mayo y agosto de este año con precios que alcanzan los $20 dólares.

Otro artículo que también está en la lista de retiros es el juguete Squishy Bun de Ivyapingdianpu con las etiquetas “SQUISHY BUN” y “Rainbow MYSTERY”, vendidos en Amazon y otros minoristas en junio de 2026; sin embargo, su fabricante no ha accedido a retirar el producto del mercado.

¿Qué hacer con los juguetes que están siendo retirados del mercado?

Aunque hasta los momentos no se han reportado niños con lesiones relacionadas con el uso de estos juguetes, la comisión sugiere a los padres desecharlos o devolverlos a la tienda donde los adquirieron para su respectivo reembolso.

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